SEORANG perempuan terpaksa mengakhiri karirnya sebagai pramugari sebuah maskapai penerbangan di Malaysia setelah diberhentikan oleh perusahaannya, karena dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat dunia penerbangan lesu.

Pemilik akun media sosial Ashmaelys tersebut membagikan video detik-detik dirinya meninggalkan perusahaan. Dalam video di akun TikTok @Ash terlihat, sang pramugari tak mampu menahan air matanya.

Baca juga: Pesona Pramugari Shinta Dewanty Bikin Netizen Meleleh, Cantiknya Ampuh Deh

"Thank you for the memories," tulis Ash dalam keterangan videonya yang dimulai dari mengemasi koper beberapa seragam kerja batik, dan kartu tanda pengenalnya.

Lalu, ia juga memperlihatkan ketika sempat berkunjung ke meja kerjanya untuk melengkapi beberapa berkas. Momen sedih saat ia berpamitan langsung dengan atasannya.

Bahkan, hingga mendapat peluk hangat sebagai tanda salam perpisahan. Melalui beberapa cuplikan rekamannya, dapat dilihat bahwa situasi bandara juga memang sangat sepi.

Baca juga: Cara Menjadi Pramugari Setelah Lulus SMA, Gampang Kok! Begini Syaratnya

Peliknya dunia karena pandemi corona memang berdampak pada seluruh lapisan, termasuk juga pada dunia aviasi. Segala upaya untuk mempertahankan nasib maskapai dilakukan, termasuk juga ketika harus dengan terpaksa memberhentikan para awak kabin pesawat.

Maka dalam hal ini, pramugari Ash pun juga ternyata terkena imbasnya.

Melihat kisah pramugari Ash, melalui video yang telah ditonton oleh lebih dari 297.700 ribu orang, warganet pun sontak membanjiri kolom komentar dengan memberikan berbagai tanggapan. "Terus semangat kak, god bless you," tulis @dillaaa. "Stay strong, new adventure ahead of you," @yolanda56. Bahkan, ada juga komentar lain yang ikut serta merasa sedih. "I'm crying, sending hugs kak," @karenaa.