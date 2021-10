SEORANG pramugari memang selalu terlihat cantik dengan paras wajahnya. Terlebih dari itu, seorang pramugari juga sering membuat mata salah fokus dengan kemolekan tubuhnya.

Seperti halnya, dengan pesona pramugari Ananda Andalusi yang selalu cantik ketika sedang basah-basahan di kolam renang.

Melalui akun sosial Instagramnya, pramugari yang akrab Ananda memang seringkali membagikan koleksi fotonya ke 133.000 ribu pengikutnya.

Nah, penasaran dengan sederet foto manja pramugari Ananda? Beriku Okezone telah merangkumnya spesial untuk Anda.

Mandi kembang

Memiliki kegemaran untuk staycation, pramugari Ananda terlihat berpose manja di bath tub yang dipenuhi dengan kelopak bunga warna-warni.

Mengenakan bikin putih dengan rambut berponi, Ananda terlihat sangat cantik dengan kemolekannya.

Baca juga: 4 Potret Cantik Pramugari Resty Kurniawaty, Tatapan Matanya Menusuk Jantungmu

(Foto: Instagram/@anandandalusi)

Melihat unggahan tersebut, foto pramugari Ananda pun dipenuhi oleh komentar dari warganet.

"Mandi kembang yaa kak 😍," gurau @hermawan.

Floathing breakfast

Kali ini Ananda nampak santai berendam di kolam renang biru, yang juga dilengkapi dengan floathing breakfast.

"Don't you worry one bit, better days are coming," tulis caption pada unggahan fotonya.

Baca juga: Pesona Pramugari Trina Candaza Membius Mata Lelaki, Netizen Mendadak Jatuh Cinta

(Foto: Instagram/@anandandalusi)

Tak lupa pramugari yang satu ini selalu cantik, ditambah dengan bikini berwarna coklat, dengan rambut dicepol, dan aksesoris kacamata hitamnya.

Serunya mandi busa Pramugari cantik yang satu ini memang sangat betah jika bermain air. Seperti keseruan Ananda ketika bermain busa, ia difoto bak model yang seksi dengan setelan bikini berwarna tosca. (Foto: Instagram/@anandandalusi) Melalui unggahan foto itu, sontak kolom komentar pramugari Ananda dipenuhi oleh para warganet yang gemas memberikan komentar. "Cantik...sexy kak 😍," puji @rhotetz. "Terpesona🔥🔥🔥," tulis kagum juga @kiky_.