CARA pesan tiket Taman Safari Bogor ini perlu Anda ketahui. Taman Safari Bogor adalah ikon wisata sekaligus lembaga konservasi kelas dunia yang terletak di Jalan Kapten Harun Kabir Nomor 724, Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jam operasionalnya adalah setiap hari mulai pukul 08.30-17.00 WIB.

Menyuguhkan berbagai pengalaman bagi para pengunjung agar bisa lebih dekat dengan alam liar. Dimanjakan dengan aktivitas favorit yaitu Safari Journey, dapat berkeliling untuk bertemu para satwa langka selama 60 menit.

Anda juga dapat menjelajah Istana Panda, Wahana Permainan, Presentasi Edukasi, Baby Zoo, Kubah Burung, Komodo Dragon Island, Pusat Primata, Air Terjun Curug Jaksa, Kampung Papua, Humboldt Penguin, ataupun Reptile House.

Bagai Anda yang hendak berkunjung, maka pembelian tiket sudah dapat dilakukan melalui laman web resmi Taman Safari Bogor dan beberapa e-commerce.

Namun mengingat adanya pandemi Covid-19, wisatawan harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama atau hasil rapid tes antigen untuk bisa masuk ke area Taman Safari Bogor.

Nah, bagi Anda yang berencana liburan ke Taman Safari Bogor, berikut Okezone telah merangkum cara pemesanan tiket masuknya:

1. Kunjungi laman website Taman Safari Bogor

Pemesanan tiket masuk Taman Safari Bogor bisa dilakukan melalui laman ticket.safaribogor.com.

2. Pilih 'Domestik' kemudian klik 'Continue'

Untuk kelancaran pemesanan, mohon siapkan identitas berupa KTP/Kitas, SIM atau Kartu Pelajar.

3. Pilihan tiket masuk

Pilihan tiket masuk akan tersedia di laman 'Products'. Anda dapat memilih tiket yang akan dipesan dan klik 'Check Availability'.

4. Pilih tanggal kujungan

Setelah itu, pilih tanggal kunjungan sesuai dengan rencana liburan. Pastikan tiket masih tersedia dan tanggal sudah benar, lalu klik 'Pesan Sekarang'.

5. Detail tiket masuk

Laman 'Product Details' akan menampilkan keterangan tiket masuk secara terperinci. Mulai dari tanggal kunjungan, harga tiket, biaya parkir, jumlah tiket dan keterangan lainnya.

Pastikan semua informasi yang tercantum sudah benar. Anda juga dapat memasukkan kode promosi di laman ini. Jika sudah, tinggal klik 'Continue Reservation'.

6. Isi Identitas

Selanjutnya, Anda harus mengisi identitas pribadi untuk keperluan pemesanan. Perlu dicatat, identitas pemesan harus dibawa saat berkunjung.

7. Pembayaran

Usai mengisi identitas pribadi, Anda bisa melakukan pembayaran. Cek detail pemesanan kemudian centang pada tulisan 'I Agree to the Terms and Conditions'. Selanjutnya, klik 'Continue to Payment' dan lakukan pembayaran.

8. E-tiket

Jika pembayaran sudah selesai, maka e-tiket akan dikirim via e-mail. Anda hanya perlu menunjukkan e-tiket tersebut saat berkunjung ke Taman Safari Bogor.

Informasi mengenai harga tiket masuk Taman Safari Bogor terbagi menjadi dua kategori, yakni bagi wisatawan domestik dan wisatawan asing.

Melansir akun Instagram @taman_safari, berikut harga tiket masuk Taman Safari Bogor:

1. Wisatawan Domestik

Weekday:

- Usia di bawah 6 tahun: Rp195.000

- Usia di atas 5 tahun: Rp170.000

Weekend:

- Usia di bawah 6 tahun: Rp230.000

- Usia di atas 5 tahun: Rp210.000

2. Wisatawan Asing

Weekday:

- Usia di bawah 6 tahun: Rp400.000

- Usia di atas 5 tahun: Rp350.000

Weekend:

- Usia di bawah 6 tahun: Rp400.000

- Usia di atas 5 tahun: Rp350.000

Untuk mendapatkan informasi dan program promo Anda dapat mengikuti Instagram @taman_safari. Semoga informasi pembelian tiket di Taman Safari Bogor, dapat memudahkan Anda menikmati liburan ya!.