ADA suatu masa ketika penumpang pesawat dapat menikmati merokok ribuan kaki di udara dalam perjalanan ke tujuan mereka, tetapi itu telah menjadi kenangan masa lalu cukup lama sekarang.

Namun, seorang wanita dengan akun @ladyastor dibuat bingung setelah menemukan asbak mini di dalam toilet pesawat pada penerbangan yang dia tumpangi meskipun ada larangan merokok di semua penerbangan.

Berbagi rekaman penemuannya, dia menulis: "Masih memiliki asbak meskipun merokok telah dilarang di pesawat selama lebih dari 20 tahun??"

Kebingungan ini dapat dimengerti karena Undang-undang yang diperkenalkan pada tahun 1980-an melarang merokok di penerbangan maskapai AS.

Maskapai lain segera menyusul dan pada tahun 1988 merokok resmi dilarang pada penerbangan domestik yang berdurasi di bawah enam jam, demikian Business Insider melaporkan.

Pada tahun 2000, merokok dilarang di penerbangan dalam bentuk apapun di AS termasuk penerbangan internasional.

Pada masa lalu, merokok di dalam pesawat sama normalnya dengan memesan minuman, namun hal itu tidak terjadi saat ini karena pada tahun 2019 hanya 14 persen dari populasi orang dewasa AS adalah perokok, menurut CDC.

Namun, satu orang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan penumpang tersebut. Seorang TikToker, Hank Green memberikan alasan mengapa fitur ini anehnya masih disertakan di pesawat.

"Saya tahu jawabannya! Saya tahu jawaban untuk pertanyaan ini,” kata Hank dengan antusias.

"Itu karena jika Anda memiliki seorang maniak yang sangat menginginkan rokok, mereka akan pergi ke kamar mandi untuk merokok dan kemudian mereka memasukkan rokok ke tempat sampah, mereka bisa menyalakan api (di toilet)," ujarnya.

Dia melanjutkan: “Jadi kami memiliki hal kecil (keinginan) karena (hasrat merokok) itu masih terjadi, orang masih merokok di pesawat, dan mereka pikir mereka akan menutupinya dan mereka (melakukan gerakan merokok) dan (puntung rokok) dibuang ke tempat sampah. Bisa, dan kemudian ada api di pesawat,” tuturnya.

Tampaknya ini adalah berita bagi banyak orang setelah jawaban Hank menerima 4,7 juta tampilan, dengan lebih dari 900.000 suka dan ribuan komentar dari orang-orang yang baru mengetahui fakta ini untuk pertama kalinya.

Seorang netizen menulis: "Saya pikir saya hanya terbang dengan pesawat tua,"

"Sepertinya ini adalah contoh yang baik dari pengurangan dampak buruk," timpal yang lainnya.

Seorang warganet lain menambahkan: "Saya hanya berpikir karena pesawat tidak terlalu sering berubah, mereka masih menggunakan beberapa model lama,"

“Ini metafora. Anda meletakkan asbak tepat di antara dinding tetapi anda tidak membiarkan orang merokok untuk menggunakan asbak,” canda orang keempat, mengadaptasi kalimat populer dari buku The Fault in Our Stars, sebuah buku yang ditulis oleh saudara Hank, John Green.

Jawaban Hank tepat karena ketersediaan asbak di toilet pesawat diatur dalam persyaratan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) sebagai tindak pencegahan keselamatan seperti yang digariskan TikToker itu.