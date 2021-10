DIGITAL Innovation Award (DIA) 2021 adalah program apresiasi dan penghargaan dari MNC Portal Indonesia bagi pihak-pihak yang sukses menciptakan dan mengembangkan inovasi berbasis digital yang memiliki daya guna optimal bagi masyarakat.

Punya misi yang kuat yaitu menemukan inovasi-inovasi digital di berbagai bidang kehidupan manusia, membuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung penuh program awarding MNC Portal Indonesia tersebut.

Disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, acara ini dapat memicu lahirnya inovasi-inovasi digital di berbagai bidang. Karena itu, pihaknya amat mendukung Digital Innovation Award 2021 terselenggara.

Sebagai implementasi dukungan, Menteri Sandiaga Uno bahkan menerjunkan dua pihak dari Kemenparekraf untuk terlibat juga dalam program ini, yaitu Syaifullah Agam, Direktur Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi, serta Josua Simanjuntak, Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas.

"Saya tunjuk deputi juri kehormatan Syaifullah Agam dan co-deputi untuk bidang inovasi yaitu Josua Simanjuntak agar ikut membantu jalannya acara ini dari pihak Kemenparekraf," kata Sandiaga di webinar, Selasa (5/10/2021).

Lewat dukungan ini, terang Mas Menteri, diharapkan bisa menjadi salah satu peluang kerja sama lebih dalam lagi antara Kemenparekraf dan MNC Portal Indonesia. "Karena tentunya MNC Portal Indonesia dan Kemenparekraf punya tugas yang berat untuk membangkitkan ekonomi kreatif," terangnya.

Sandiaga Uno juga mengharapkan agar acara DIA 2021 dapat berjalan sukses, karena memiliki tujuan yang sangat baik untuk Indonesia dan tentunya bagi masyarakat luas. "Harapan saya, acara ini sukses dan lancar sampai nanti di bulan Desember pada malam puncak penganugerahan," ujar Sandiaga.

Menteri Sandiaga Uno ditunjuk sebagai salah seorang juri kehormatan di Digital Innovation Award 2021. Selain dia, ada dua nama penting lain yang juga ditunjuk sebagai juri kehormatan, yaitu Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.

DIA 2021 nantinya akan mencari pemenang dari 5 kategori yang dihadirkan, yaitu digital innovation for disaster risk reduction, digital innovation for public service, digital innovation for tourism and travel, digital innovation for sustainable business, dan digital innovation for creative industries.

Dari masing-masing kategori itu, akan ada 5 hingga 10 nominasi yang terpilih. Dari nominasi terpilih itulah nantinya dinilai juri kehormatan.

Pemenang akan ditentukan berdasarkan penilaian juri kehormatan dan juga public vote. Ya, MNC Portal Indonesia membuka seluas-luasnya dukungan yang diberikan oleh masyarakat selama sebulan sejak nominasi diumumkan. Ada 3 pemenang dari kategori public vote. (sal)