TAK dipungkiri jika kuliner asal negeri samurai, Jepang sangat diminati warga Jakarta. Sehingga wajar jika banyak restoran Jepang di Jakarta kerap menjadi tempat hangout favorit warga Ibu Kota.

Nah, bila khawatir keluar rumah, Anda bahkan bisa mencicipi aneka hidangan kuliner Jepang tersebut di rumah saja. Sebab pencinta kuliner kini merasakan mudahnya sistem take away atau delivery order.

Lantas apa saja restoran Jepang di Jakarta yang bisa Anda kunjungi? Berikut ulasannya sebagaimana dirangkum MNC Portal Indonesia.

1. Tori Hachi

Restoran Jepang yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini kerap digandrungi oleh orang Jepang lho. Anda bisa mencicipi menu yakitori yang otentik dari chef berpengalaman. Pasalnya, daging yang disajikan selalu segar dan sangat juicy. Harganya pun cukup murah hanya belasan ribu rupiah.

"Menu spesialnya yakitori, ini beda dengan yang lain ya. Terbilang enak karena kita punya cara sendiri agar daging ayam kita tetap fresh. Jadi enggak lama-lama disimpan, enggak frozen," ujar owner Tori Hachi, Daffa Adika.

(Foto: Tori Hachi)

Tak hanya yakitori, menu kuliner Jepang lain pun turut hadir di sini. Restoran ini pun terbilang cukup luas. Terdapat ruangan tatami ala Jepang dengan kapasitas 24 orang, bahkan ada VIP space juga yang bisa Anda sewa untuk menggelar acara lho. Harganya pun cukup terjangkau. Hanya Rp150.000 Anda sudah bisa gelar acara party di sini. Eits, tapi tunggu pandemi selesai ya!

Bila tak bisa berkunjung langsung, Anda bisa membawa hidangan set menu di rumah saja lewat aplikasi online. Restoran ini buka pada 12.30 hingga 14.00 WIB dan 17.00-21.00 WIB.

2. HONU Poké & Matcha Bar

Menu kuliner Jepang sehat bisa Anda temukan di HONU Poke & Matcha Bar. Restoran ini berada di kawasan Kemang, Menteng, BSD & Neo Soho. Anda bisa mencicipi variasi menu rice bowl dengan cita rasa yang unik.

(Foto: Instagram/@honueats)

Cocok pula untuk vegetarian, karena semangkuk rice bowl berisi campuran daging salmon atau tuna dan sayuran seperti edamame, selada, wakame tobiko. Lalu ada pula tofu bowl dan tempeh bowl yang tak kalah lezat lho.

"Go meatless this monday with our Tempeh bowl. Our Tempeh bowl comes with peanut sauce, mushroom, ginger, radish, carrots and cucumber," tulis keterangan foto di laman Instagram @honueats.

3. Kikugawa Buat para pencinta kuliner Jepang jangan sampai melewatkan restoran Kikugawa di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Restoran Jepang pertama di Jakarta pada 1969 ini suasananya sangat cocok untuk hangout bareng keluarga. Saat berkunjung kesini, Anda serasa berada di zaman masa lalu Jepang, karena konsepnya sangat tradisional. Cita rasa otentik kuliner Jepang pun terasa di sini. (Foto: Instagram/@kikugawa_jkt) Ada banyak menu jagoan yang terkenal hingga kini, seperti sushi, tempura set, aneka hidangan udon, ice cream serta dessert lainnya. Coba pula hidangan teriyaki set dan sukiyaki yang sangat populer di sini. Restoran ini buka saat lunch pukul 11.30 hingga 15.00 WIB dan 17.00-21.00 WIB. "We're back to our normal business hours. We look forward to having you here," tulis keterangan di laman Instagram @kikugawa_jkt.