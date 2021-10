PEMERINTAH Indonesia terus berupaya menekan angka kasus Covid-19, di antaranya dengan mempercepat vaksinasi dan menerapkan secara ketat protokol kesehatan.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, percepatan vaksinasi berjalan optimal dan menduduki peringkat ke-5 di dunia dengan 94 juta orang telah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama.

Budi juga menjelaskan, Indonesia telah menyuntikkan 148 juta dosis vaksin untuk masyarakat. Bahkan, hal lain yang patut diapresiasi, Indonesia pada September lalu berhasil melakukan vaksinasi lebih dari 2 juta dosis vaksin per hari.

Sejalan dengan percepatan vaksinasi, kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan juga meningkat. Ketua bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19, Sonny B Harmadi mengungkapkan, pada periode 3 Juli hingga 2 Agustus 2021 skor kepatuhan memakai masker adalah 7,78, kemudian meningkat menjadi 7,92 selama sebulan terakhir, terhitung 3 September hingga 2 Oktober 2021.

Selain itu, skor kepatuhan dalam menjaga jarak juga meningkat dari 7,73 pada periode 3 Agustus hingga 2 September 2021, menjadi 7,80 pada periode 3 September hingga 2 Oktober 2021.

Baca juga: Cegah COVID-19 dengan Prokes Ketat, Rencanakan Staycation Bersama Mister Aladin

Skor kepatuhan mencuci tangan meningkat dari 7,84 pada periode 3 Agustus hingga 2 September 2021, menjadi 7,88 untuk periode 3 September hingga 2 Oktober 2021.

Menanggapi kondisi ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan, bisnis hotel mulai pulih dan bangkit dengan berbagai jalan keluar.

Sektor perhotelan dapat bangkit dengan menjalankan tiga strategi, yaitu strategi dari segi protokol kesehatan yang selaras dengan disiplin kehidupan new normal, strategi inovasi baru yang menyongsong new normal, dan strategi dengan metode Comprehensive Effort to Create Demand.

Kabar baik ini tetap harus disikapi dengan bijak dan tidak boleh lengah, terutama penerapan prokes di mana pun Anda berada. Patuh akan prokes membuat Anda lebih merasa aman saat bepergian atau jika berlibur bersama keluarga.

Ada banyak cara untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, salah satunya dengan staycation. Anda dapat mulai mengatur rencana staycation bersama keluarga dengan memanfaatkan promo Yang Cepat Yang Hemat dari Mister Aladin. Dengan promo ini, Anda bisa hemat 10 persen untuk menginap di hotel-hotel pilihan jika melakukan pemesanan lebih awal. “Kita semua bisa ikut terlibat dalam membantu pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Berbagai cara dapat dilakukan untuk membantu pemerintah, seperti selalu patuhi prokes di mana pun dan kapan pun, termasuk saat staycation," ungkap Chief Operating Officer Mister Aladin, Nitha Sudewo saat ditemui di Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2021. "Selain protokol kesehatan, konsumen juga harus memperhatikan budget saat staycation. Oleh karena itu, Mister Aladin yang mengadakan promo Yang Cepat Yang Hemat bagi konsumen yang ingin merencanakan staycation bersama keluarga sejak jauh-jauh hari. Promo ini berlaku untuk periode menginap kapan saja, jadi konsumen juga bisa pilih waktu yang mereka rasa aman,” terang Nitha. Promo ini berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2021 mendatang. Pastikan Anda manfaatkan hematnya sekarang juga sebelum kehabisan. Adapun informasi lebih lanjut mengenai promo dan hotel-hotel yang tersedia dapat dilihat di halaman berikut www.misteraladin.com/promotions/cepathemat.