PARAS menawan pramugari memang memikat. Danica Theresa Sheen Dilla, contohnya. Pramugari asal Filipina ini punya pesonanya yang menarik perhatian. Ia juga tercatat sebagai model ternama di negaranya.

Kepopuleran Danica Dilla semakin melonjak setelah berhasil masuk posisi 15 besar dalam kontes kecantikan terbesar di Filipina. Ya, Danica Dilla memenangkan penghargaan Best in Evening Gown di ajang Miss World Philippines 2021.

Di media sosial, Danica yang bekerja maskapai penerbangan Filipina juga aktif. Akun Instagramnya @dhandilla memiliki 7,2 ribu lebih pengikut. Potretnya yang flawless selalu meraup ratusan hingga ribuan suka.

Berikut 4 potret Danica Theresa Sheen Dilla yang dirangkum dari akun Instagram @dhandilla :

1. Elegan dalam balutan dress

Aura Danica tampak mewah berkat dress pendek berwarna hijau dengan detil bergelombang di pundak. Polesan makeup Danica yang flawless, membuat tampilan wanita ini makin berkelas.

Danica berpose elegan bak model dan matanya tertuju tajam ke kamera. "Closed door interview look," tulisnya di kolom caption.

2. Berpose seperti putri duyung

Tidak ada yang meragukan kecantikan Danica dalam foto ini. Danica menyihir pengikut Instagramnya dengan tampilan sederhana namun tetap menawan.

Dia mengenakan kaus panjang berwarna putih dengan memperlihatkan sedikit bagian perutnya. Sengaja berpose seperti putri duyung, dia pun menulis : "I'm done adulting, let's be mermaids."

"Mermaid yang glowing," puji salah satu pengikutnya.

3. Pose bak supermodel

Kali ini Danica tampil dengan heavy makeup. Pulasan bold lipstik membuat pramugari ini lebih memesona. Ditambah dengan rambutnya yang terurai panjang.

Danica terlihat kece dalam balutan jumpsuit berbahan jeans. Pundaknya yang terekspos menambah kesan seksi sang pramugari.

"Sexyyy " komentar pengikut Danica.

"Wanita muda yang cantik... " puji akun lain.

4. Tampil anggun dan elegan

Danica memamerkan senyum tipisnya sambil berpose tolak pinggang. Selain itu, pramugari ini nampak menawan dengan balutan jumpsuit one shoulder berwarna biru.

Selain cantik, bentuk tubuh Danica juga bisa dibilang ideal. Dia memiliki postur yang tinggi dan pinggang yang langsing.

"The world is our conquer! " kata Danica dalam postingannya.

"Magayon " puji netizen Instagram. Magayon artinya cantik dalam bahasa Filipina.

"OMG," kata beberapa netizen yang terpana dengan penampilan Danica.