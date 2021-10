WILAYAH perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini (PNG) di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua menjadi destinasi wisata menarik bagi kontingen-kontingen Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw jadi sasaran wisata para kontingen yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

MNC Portal Indonesia ikut berkunjung ke PLBN Skouw, Rabu 6 Oktober 2021. Pos perbatasan milik Papua Nugini yang berhadapan dengan PLBN Skouw terlihat tanpa penjagaan.

Pos tersebut seperti sudah lama dibiarkan kosong tanpa penjagaan, dan terkesan tidak terawat, terlihat adanya rumput liar yang menjalar di beberapa lokasi.

"Iya, karena COVID-19, Negara Papua Nugini tidak lagi berjaga. Pos Perbatasan ditutup akibat dampak dari Pandemi Covod-19," kata Udin, supir yang membawa kontingen PON XX asal Sulawesi Utara.

PLBN Skouw (MPI/Subhan)

Rupanya, sejak pandemi COVID-19 merebak, perbatasan Indonesia-PNG ditutup. Pemerintah PNG melarang penduduknya melintasi batas Indonesia, begitu juga sebaliknya. Saat ini wisatawan Indonesia hanya dapat berkunjung di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Skouw, saja, tidak bisa melintas ke PNG.

Namun meski demikian, pengunjung masih bisa berfoto-foto di area netral antara pos perbatasan Indonesia-PNG. Bahkan ada sampai yang menjulurkan kakinya sampai keluar pagar pembatas.

"Anggap saja kita sudah keluar negeri, sudah menginjakkan kaki ke Papua Nugini," celetuk kontingen dari Maluku Utara.

Banyak lokasi foto-foto yang indah di sini, slaah satunya di titik utama PLBN Skouw, lengkap dengan tulisan 'SKOUW Border Post Of The Republic Indonesia' dan warna khas bendera Indonesia.

Bisa juga berfoto di depan gerbang perbatasan dari arah PNG yang lebih megah berdiri menjulang tinggi, berdinding beton dilengkapi dengan dua pagar besar dan ada tulisan Selamat Datang di Indonesia dan Welcome to Indonesia, dengan lambang garuda pancasila di bagian tengahnya.

Berbeda dengan gerbang perbatasan PNG yang terlihat jauh lebih sederhana dibanding Skouw. Gerbangnya hanya terbuat dari papan yang ditopang dengan kayu kelapa dengan ukiran-ukiran khas. Di bagian atas terdapat tulisan Welcome to Papua New Guinea namun sudah banyak huruf yang hilang, sedangkan di sebelahnya ada tulisan Welkame Long Papua Niugini Lord Over This Land.

Keluar dari Gerbang Perbatasan Indonesia, disebelah kiri area netral ada mercusuar yang menjulang tinggi lengkap dengan bendera Indonesia berukuran raksasa. Dari atas mercusuar, akan nampak indahnya pemandangan tanah perbatasan Papua.

PLBN Skouw berdiri di atas lahan dengan luas total mencapai 10,7 hektar, luas bangunan secara keseluruhan mencapai 7.619 meter persegi yang terbagi dalam beberapa zona.

Untuk mencapai Skouw, bisa ditempuh dengan perjalanan darat sejauh 43 kilometer selama 1,5 jam dari pusat Kota Jayapura.