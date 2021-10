DENGAN sel-sel otak yang mengalir di seluruh tubuhnya, gurita adalah makhluk nakal yang gemar bermain, penuh rasa ingin tahu. Kemampuan mereka mungkin akan mengejutkan kita.

Dalam buku audionya yang berjudul Other Minds: The Octopus And The Evolution Of Intelligent Life, filsuf sekaligus penyelam Peter Godfrey-Smith mengeksplorasi perjalanan evolusi cephalopoda yang mengejutkan.

Berikut adalah beberapa hal luar biasa yang kita pelajari tentang invertebrata yang menakjubkan ini.

1. Mereka pintar tapi sebagian besar sel otak mereka sebenarnya ada di 'lengan'

Gurita memiliki sistem saraf yang besar, dengan rata-rata gurita memiliki sekitar 500 juta neuron atau sel otak.

Itu menempatkannya dalam "rentang otak" yang sama dengan mamalia yang lebih kecil seperti anjing.

Tidak seperti anjing, manusia, dan lainnya, sebagian besar neuron ditemukan di lengan gurita dan bukan di otak, dengan jumlah yang bahkan hampir dua kali lebih banyak.

Setiap pengisap di lengan gurita mungkin memiliki 10.000 neuron untuk menangani rasa dan sentuhan.

2. Gurita dapat dilatih dan memiliki kemampuan mengingat

Penelitian yang dilakukan dalam 70 tahun terakhir menunjukkan bahwa binatang ini dapat dilatih untuk melakukan tugas-tugas sederhana.

Dalam satu percobaan tertentu, sejumlah gurita mampu menarik tuas untuk mendapatkan hadiah berupa sepotong sarden.

Gurita juga telah menjalani tes visual dan dihadapkan pada tugas sederhana, salah satunya mengingat suatu hal dalam satu mata tertutup dan kemudian yang lain.

Itu adalah proses yang panjang, tapi gurita mengungguli banyak hewan lain, termasuk merpati.

3. Mereka sangat nakal

Dalam percobaan tuas yang disebutkan di atas, tiga gurita terlibat. Mereka bernama Albert, Bertram dan Charles.

Albert dan Bertram adalah yang paling konsisten, sementara Charles agak bandel dan merusak tuasnya!

Jika itu tidak cukup, Charles juga menyemprotkan air ke siapa pun yang melakukan eksperimen hari itu!

Gurita yang tidak melakukan perintah dalam eksperimen tercatat di berbagai akuarium, termasuk yang telah belajar mematikan lampu dengan menyemprotkan semburan air ke bohlam dan membuat arus pendek catu daya.

Di Universitas Otago di Selandia Baru, proyek ekseperimen ini sangat mahal sehingga seekor gurita harus dilepaskan kembali ke alam liar.

4. Gurita mengenali orang secara individu Di lab yang sama di Selandia Baru yang memiliki masalah "mati lampu", seekor gurita tidak menyukai salah satu anggota staf lab, tanpa alasan yang jelas. Setiap kali orang itu lewat, dia menerima semburan setengah galon air ke belakang lehernya! 5. Gurita gemar bermain Mungkin tidak mengherankan, mengingat kejenakaan nakal yang dijelaskan di atas, mereka adalah makhluk yang menyenangkan. Beberapa gurita di laboratorium terlihat menghabiskan waktu meniup botol pil di sekitar tangki, memantulkan botol bolak-balik di aliran air yang berasal dari katup masuk tangki. 6. Gurita bereproduksi bergandengan tangan Untuk banyak spesies gurita, kita dapat mengetahui apakah mereka jantan atau betina jika mereka memiliki alur di bawah lengan kanan ketiganya. Jika alur itu ada, maka gurita itu jantan. Mereka menggunakan lengan ini untuk kawin. Mereka bereproduksi dengan merentangkan lengan itu ke arah betina dan, jika dia menerimanya, sebungkus sperma dilewatkan di sepanjang bagian bawah lengan. Betina sering kemudian menyimpan sperma untuk beberapa waktu sebelum membuahi telur mereka. 7. Tos adalah sapaan standar mereka Ketika gurita sedang bergerak, mereka kadang-kadang terlihat "menyerang" dengan tangan mereka ke gurita lain di sarang. Namun, Profesor Stefan Linquist, yang telah mempelajari perilaku gurita, percaya bahwa interaksi ini sebenarnya adalah tos alias tamparan tangan yang membantu gurita mengenali satu sama lain. 8. Gurita memiliki banyak hati Gurita memiliki tiga hati! Jantungnya memompa darah yang berwarna biru-hijau. Mereka menggunakan tembaga sebagai molekul pembawa oksigen, bukan besi yang membuat darah kita menjadi merah. 9. Mereka bisa menakutkan Gurita bisa berubah warna dan pola. Ketika seekor gurita jantan yang agresif hendak menyerang gurita lain, ia akan sering terlihat gelap, bangkit dari dasar laut, dan merentangkan tangannya sedemikian rupa sehingga memperbesar ukuran tubuhnya. Kadang-kadang dia akan mengangkat mantelnya, seluruh bagian belakang tubuhnya, di atas kepalanya. Ini dijuluki pose "nosferatu" karena kemiripannya dengan postur vampir. 10. Tak memiliki kerangka tubuh memberi mereka keuntungan Seekor gurita dapat masuk melalui lubang seukuran bola matanya dan mengubah bentuk tubuhnya hampir tanpa batas. Tidak memiliki kerangka atau cangkang adalah hal yang tidak biasa bagi hewan dengan ukuran dan kompleksitas gurita. Kualitas ini membuat mereka lebih rentan terhadap pemangsa pada satu tingkat, tetapi juga memungkinkan mereka untuk bersembunyi.