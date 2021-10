GAYA hijab pramugari Nadira Yusoff bisa jadi inspirasi untuk para hijabers. Pramugari asal Malaysia ini rupanya memiliki selera fashion yang trendi dan modis.

Dia suka membagikan potret dirinya dalam balutan hijab dan busana yang tertutup di akun Instagram miliknya @nadira_yusoff.

Berikut ini adalah gaya hijab Nadira Yusoff yang bikin hati adem dikutip dari akun Instagram @nadira_yusoff.

Simpel tapi tetap stylish

Pashmina merupakan andalan wanita muslimah yang ingin tampil simpel namun tetap stylish. Begitu juga dengan Nadira. Dia memadukan pashmina berwarna nude dengan gamis yang senada.

Gaya hijab Nadira yang satu ini memberikan kesan yang elegan dan sederhana. Dia tidak memadukan outfit netralnya dengan aksesoris yang berlebihan. Benar benar minimalis, kan!

Tampil ramping dengan tunik

Model busana Nadira kali ini lebih kekinian dan trendy. Pramugari cantik ini terlihat ramping dalam balutan tunik motif kotak-kotak yang dipadukan dengan ikat pinggang berwarna hitam.

Hijab pashmina masih menjadi pilihan Nadira untuk penampilannya yang satu ini. Dia mengkombinasikan pashmina satin abu-abunya dengan ciput berwarna krem. Nadira semakin manis dengan blush oren di kedua pipinya.

"Cantik betul," komentar salah satu pengikutnya.

Semakin manis dengan tunik ruffle

Untuk Anda yang suka tampil girly, cobalah gaya hijab dan busana Nadira dalam potret ini. Dia mengenakan blouse sederhana dengan aksen ruffle di bagian lengannya.

Kain satin yang bermotif membuat Nadira terlihat anggun di mata pengikut Instagramnya. Ditambah dengan gaya hijab pashmina layering. Sangat cocok untuk Nadira yang kerap tampil fashionable.

"Imut seperti biasa," puji pengikutnya.

Menawan dalam balutan kaftan

Siapa sih yang tidak terpesona dengan gaya busana Nadira pada potret ini. Aura anggun dan manisnya semakin terpancar dengan kaftan berwarna nude yang memiliki detil serut pada bagian pinggang.

Nadira nampak berpose candid sambil memegang cangkir. Polesan makeup-nya yang cantik sukses bikin penampilan Nadira makin cetar.

Pramugari ini juga menambahkan quotes positif untuk 7ribu pengikutnya.

"Choosing to be positive & having a grateful attitude is going to determine how you’re going to live your life!"