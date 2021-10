AMERIKA Serikat akan kembali membuka perbatasan darat dengan Meksiko dan Kanada untuk bagi wisatawan yang sudah lengkap divaksinasi Covid-19 mulai November bulan depan.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS dalam sebuah pernyataan mengungkapkan, pihaknya akan mengizinkan perjalanan melalui penyeberangan darat dan feri.

Sejak maret 2020 lalu, negeri Paman Sam telah membatasi perjalanan dari tetangga utara dan selatannya karena pandemi virus corona.

Namun, pemerintahan Presiden Joe Biden baru-baru ini mengungkapkan bahwa pembatasan pada turis akan dilonggarkan pada November. Saat ini aturan yang berlaku adalah melarang masuk ke sebagian besar warga negara non-AS yang telah berkunjung ke Inggris, China, India, Afrika Selatan, Iran, Brasil, dan sejumlah negara Eropa dalam 14 hari terakhir.

Pekan lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS menyebut, semua pengunjung harus menerima vaksin yang disetujui atau diakui untuk penggunaan darurat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

Di antaranya vaksin yang dikembangkan oleh Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech dan Moderna telah disetujui Amerika, termasuk yang yang dibuat oleh AstraZeneca-Oxford, Sinopharm dan Sinovac.

Berita tentang pengumuman ini telah menarik pujian dari anggota parlemen AS dengan konstituen di sepanjang perbatasan Kanada. Di antara mereka adalah Chuck Schumer, pemimpin mayoritas senat dari Partai Demokrat.

"Apresiasi kepada Presiden Biden karena melakukan hal yang benar dan meningkatkan perjalanan lintas batas antara Kanada dan AS," katanya dalam sebuah pernyataan. "Pembukaan kembali ini akan menjadi berita gembira bagi banyak bisnis, penyedia medis, keluarga, dan orang-orang terkasih yang bergantung pada perjalanan melintasi perbatasan utara," tambah senator New York, Kirsten Gillibrand.