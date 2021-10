PERBANDINGAN gaji sopir truk di Indonesia dan di Kanada jauh berbeda. Jika melihat jumlahnya mungkin akan membuat Anda melongo tak percaya. Sebab perbedaan ini sangatlah kontras, bagaikan langit dan bumi. Tentu ini juga dipengaruhi oleh perbedaan mata uang hingga inflasi di dua negara.

Bekerja sebagai sopir truk tentu banyak risiko yang bisa saja terjadi selama perjalanan. Kecelakaan dan kejahatan jalanan kerap mengintai. Jika sopir lengah sedikit, maka akan berakibat fatal, bahkan merugikan pengendara lain.

Bukan perkara mudah untuk mengendarai kendaraan muatan besar. Sopir harus memiliki keahlian professional agar bisa menjaga keselamatan barang bawaan dan pengemudi lain di jalan.

Melansir dari berbagai sumber, gaji sopir truk di Indonesia sekitar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta per bulan (atau setara dengan Rp60–84 juta rupiah per tahun). Nominal tersebut sudah termasuk UMR dan bonus untuk pegawai yang performancenya bagus.

Pengemudi truk di Kanada memiliki tugas tak jauh beda dengan sopir di Indoneisa. Hal yang paling membedakan diantara keduanya adalah nominal pendapatan.

Di Kanada, sopir truk bisa meraup Rp 1,5 miliar sampai Rp 1,7 miliar per tahunnya. Namun gaji tersebut tetap bergantung pada jarak yang ditempuh dan jam terbang sang pengemudi.

Pemilik kanal YouTube Supir Truk CANADA memoborkan pendapatan mereka lewat unggahan video yang diberi judul 'Berapa Gaji supir truk double trailer di Canada??'

“Tahun pertama, mungkin sekitar US$ 80.000 sampai US$ 95.000. Setelah lewat tahun pertama kita melihat US$ 105.000 sampai US$ 120.000. Itu sebelum dipotong pajak,” kata Made, sopir truk yang berasa dari Bali.

Fakta ini cukup mencengangkan, dimana pendapatan pengemudi Truk di Kanada bisa 10 kali lipat lebih besar.