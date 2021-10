PULUHAN sukarelawan membantu melepasliarkan seekor penyu belimbing raksasa berbobot 272 kilogram untuk kembali ke laut di Provincetown, Massachusetts, AS. Penyu malang itu sebelumnya terjebak dalam kubangan lumpur selama dua hari.

Penyu yang diperkirakan panjang 152 centimeter terjebak pada hari Minggu, dan baru dibebaskan pada Selasa oleh tiga kelompok sukarelawan. Penyu itu awalnya terjebak di Sungai Herring di Wellfleet, menurut Bob Prescott, Direktur Emeritus Suaka Margasatwa Mass Audubon Wellfleet Bay.

"Jika berhasil lolos, tidak ada yang tahu di mana ia akan terdampar selanjutnya," kata Bob.

Penyu tersebut akhirnya ditandai dengan pelacak yang memungkinkan para peneliti melacak kemajuan dan mengidentifikasi kesehatannya bulan depan.

(Foto: IFAW)

Untuk merelokasi penyu, suaka margasatwa juga bekerja sama dengan International Fund for Animal Welfare and the aforementioned New England Aquarium. Setelah dibawa ke Herring Cove di Provincetown, ia diperiksa oleh staf akuarium.

Usai memastikan bahwa penyu itu sehat, kemudian prnyu dilepaskan ke pantai dan ditonton oleh banyak orang. Chip yang dipasang akan memungkinkan para ahli melacak pola migrasinya selama bertahun-tahun.

Selain penyu dengan bobot 272 kg, penyu belimbing lain juga terjerat di Cape Cod baru-baru ini. Pada 7 Oktober lalu, terdapat permintaan bantuan untuk membebaskan seekor penyu belimbing betina berbobot sekitar 226 kg dengan panjang 5 kaki.

Meski begitu, tak semua penyu yang terperangkap memiliki akhir yang bahagia. Pada 2015 silam, seekor penyu belimbing terdampar di tepi pantai Carolina Selatan dan harus diselamatkan setelah menelan kantong plastik. Kemudian pada 2017, spesies penyu ini harus diangkat oleh penggali ke dalam truk setelah mati terdampar di pantai Spanyol. Oktober lalu, seekor penyu belimbing jantan -diyakini berusia antara 30-50 tahun- terdampar mati di pantai Australia, karena diduga tersangkut jaring hiu sebelum mati. Penyu belimbing merupakan spesies penyu terbesar di dunia. Selain itu, penyu raksasa ini juga merupakan reptil terbesar ke-4 sejagat. Banyak penyu yang mati akibat tercemarnya lingkungan laut, dan terjerat jaring nelayan.