ROYAL Caribbean's Wonder of the Seas, kapal kelas Oasis kelima akan mampu menampung 6.800 penumpang. Kapal pesiar terbesar di dunia ini akan berlayar lagi mulai tahun depan, dengan rute yang tersebar di Amerika Utara dan Eropa.

Kapal baru, yang diluncurkan dari Fort Lauderdale di Florida ke Karibia pada Maret 2022, kemudian akan berlayar ke Barcelona dan Roma, untuk perjalanan mulai bulan Mei tahun depan.

Kapal berbobot 228.081 ton ini memiliki 18 dek. Di atas kapal terdapat delapan spot untuk dijelajahi, salah satunya adalah lingkungan Kelas Suite untuk tamu suite.

Di sana terdapat dek untuk berjemur yang dilengkapi dengan kolam renang kecil, bar, dan area berjemur.

Para tamu dapat berjalan melalui Central Park, lingkungan yang penuh dengan tanaman dan bunga, sementara anak-anak dapat mengunjungi Wonder Playscape, area bermain terbuka yang interaktif.

Adapula Ultimate Abyss, seluncuran tertinggi di laut yang dilengkapi dengan simulator selancar Flowrider, dua dinding panjat tebing dan garis zip setinggi sepuluh dek.

Jika ingin berbelanja, terdapat Ultimate Family Suite - yang dapat menampung 10 orang, bioskop di dalam suite, perosotan dan meja pingpong, serta bak mandi air panas di balkon dan fasilitas VIP.

Selain itu,terdapat berbagai jenis kamar termasuk kamar dengan pemandangan interior dan laut, hingga kamar dengan balkon virtual. Tur Eropa tujuh malam ini akan diakhiri dengan pemberentian di Majorca di Spanyol dan Capri di Italia, sedangkan perjalanan ke Florida diakhiri dengan pemberentian di pulau pribadi Royal Caribbean, CocoCay. Stephen dari Curveline Films memberikan pandangan ke dalam di Ultimate Family Suite di kapal Royal Caribbean Symphony of the Seas, yang terletak di dua lantai.