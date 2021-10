PERNAHKAH Anda mendengar traveling ramah lingkungan? Ternyata, traveling bukan hanya sekadar menghamburkan uang saja lho.

Traveling juga bisa kita lakukan dengan menjaga lingkungan sambil menghormati budaya lokal, tentunya juga dapat menghemat uang Anda.

Ramah lingkungan juga dikenal dengan istilah sustainable namun biasanya barang maupun fasilitas yang melabeli dirinya sebagai produk sustainable dibanderol dengan harga yang mahal. karena berapa pun yang Anda bayar, uang itu dihabiskan dengan baik.

“Uang yang Anda keluarkan untuk pengalaman bersertifikat dan berkelanjutan bermanfaat bagi lingkungan dan komunitas lokal,” kata Lina Cronin dari Ecotourism Australia.

Namun, untuk traveling ramah lingkungan sebenarnya tidak perlu menghabiskan biaya besar. Berikut tips yang bisa Anda dilakukan untuk melakukan traveling ramah lingkungan dan hemat biaya seperti dikutip dari laman Escape.

Lakukan riset

Ecotourism Australia The Green Travel Guide memiliki lebih dari 1.700 pengalaman berkelanjutan bersertifikat di Australia. “Anda akan menemukan segalanya, mulai dari penginapan mewah di pedalaman hingga perkemahan ramah keluarga; mulai dari pendakian multihari, dengan layanan lengkap hingga tur daintree yang ditargetkan untuk backpacker,” kata Lina.

Jangan buru-buru mengeksplor

Berjalan-jalan di taman nasional atau hutan terbuka, mengendarai sepeda untuk menjelajahi kota atau mendirikan tenda lebih hemat juga membantu melindungi lingkungan dibanding mengeksplor tempat lain apalagi sampai berpindah-pindah hotel.

Menempatkan diri sebagai warga lokal

"Sustainable travelling harus fokus pada komunitas lokal yang Anda kunjungi," ucap CEO Ecotourism Australia, Rod Hillman. Makan di kafe dan restoran lokal, belanja di pasar tradisional akan lebih baik daripada membeli produk di supermarket dan ikuti tur dengan pemandu lokal.

“Anda akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik, mendengar cerita lokal, dan terlibat lebih banyak dalam liburan di tingkat lokal,” tuturnya.

Do it your self

"Semakin banyak yang dapat Anda lakukan sendiri saat merencanakan liburan, semakin sedikit biaya yang dikeluarkan,” demikian ujar Hillman.

Buat kompilasi

Jika Anda menginginkan pengalaman mewah tetapi memiliki anggaran terbatas, gabungkan pengalaman berkelanjutan kelas atas dengan opsi yang lebih terjangkau.

Misalnya, dua orang dapat bermalam di Daintree Eco Lodge mulai dari Rp6,7 juta, namun jika Anda menjajal bumi perkemahan Daintree Rainforest Village, maka Anda hanya akan mengeluarkan budget kurang dari Rp600 ribu saja!.

Dengan melakukan traveling ramah lingkungan kita bukan hanya sekadar menjelajah, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, tentunya sambil menghemat pegeluaran.