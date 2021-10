PESONA pramugari tak pernah luput dari perhatian warganet. Kecantikannya justru makin terpancar saat mereka tidak lagi mengenakan seragam yang formal.

Salah satu pramugari yang menjadi sorotan warganet adalah Jessa Kayla. Saat ini dia memiliki 12,5 ribu pengikut di akun Instagramnya.

Pramugari asal Filipina ini rajin memposting pose manjanya saat menikmati aktivitas bermain air di pantai.

Penasaran dengan pesona Jessa? Simak ulasannya yang dikutip dari akun Instagram @jessa.kayla

1. Menyambut Musim Panas

Musim panas adalah waktu yang tepat bagi Jessa untuk menjelajah pantai. Jessa nampak berpose manja di tepi pantai yang eksotis.

"Aloha summer " tulis Jessa di kolom caption.

Dia memadukan bikini merahnya dengan topi pantai berukuran sedang. Penampilan Jessa yang satu ini meninggalkan kesan yang manis dan seksi.

"Stunning," kata warganet memuji penampilan Jessa.

"Sempurna " tulis warganet yang terpana dengan sang pramugari.

2. Naik Perahu

Aktivitas seru di pantai tidak hanya berenang. Kali ini Jessa menikmati liburan dengan menaiki perahu di destinasi wisata favoritnya, yaitu Pantai El Nido, Filipina.

Caption postingan Jessa berbunyi : "One of my dream destinations! El Nido, you’re so effin’ beautiful #bucketlist."

Dalam potretnya yang diunggah pada awal 2020, dia memamerkan punggung mulusnya yang tidak tertutupi bikini hitam. Pemandangan pantai yang spektakuler menambah cantik potret Jessa.

"Selalu sexy, babe," puji salah satu pengikutnya.

3. Pose di tepi pantai Masih di El Nido Filipina, kali ini Jessa berpindah lokasi ke tepi pantainya. Pose manjanya dengan latar belakang panorama pantai membuat warganet ogah berkedip. Sambil memejamkan mata, Jessa bergaya santai dengan bikini bewarna biru. Rambut panjangnya dibiarkan terturai dengan indah. Poni rambutnya membuat Jessa kelihatan imut. Potretnya dibanjiri oleh emotikon hati oleh warganet. 4. Body goals Tidak mengagetkan kalau seorang pramugari memiliki lekuk tubuh yang ideal. Potret Jessa kali ini memamerkan perutnya yang ramping. Pose manja Jessa saat mengenakan bikini merah disukai oleh ratusan warganet. Dia menunjang penampilannya dengan memakai aksesoris rambut. Senyum manisnya tidak pernah gagal membuat warganet terpesona. "Wow, sexy Jessa " kata warganet.