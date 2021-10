BAGI Anda penggemar kuliner Nusantara tentu tidak asing dengan menu makanan lezat Mie Aceh. Sesuai namanya, makanan ini terang saja berasal dari Tanah Rencong.

Menyadari kepopuleran dan potensi kuliner yang dimiliki Mie Aceh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno lantas mendorong agar produk kuliner asli Indonesia ini bisa go international sehingga dikenal masyarakat secara global.

“Mie Aceh sebetulnya lebih dikenal masyarakat daripada ayam tangkap. Hal ini merupakan suatu peluang yang baik, karena makanan yang berbasis mie masih sedikit, kalau berbasis daging sudah banyak, ada rendang, soto, sate, dan juga nasi goreng. Jadi, kalau Mie Aceh ini bisa kita kembangkan, ini bisa go international," kata Sandiaga saat menghadiri workshop 'Pengembangan Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Indonesia' di Museum Aceh, Kota Banda Aceh.

Kelezatan Mie Aceh kata dia, terletak pada racikan bumbu yang kaya akan rempah-rempah, sehingga menghasilkan rasa yang kuat di lidah. Mie-nya pun cukup unik karena berwarna kuning dengan tekstur tebal pipih.

Mie Aceh memiliki beberapa varian, ada yang kering, nyemek, dan basah. Topping-nya pun beragam, ada telur, daging, udang, dan lainnya sesuai selera.

“Kita juga bisa membuat festival Mie Aceh tingkat dunia. Sehingga, Mie Aceh ini dapat menjadi bagian dari program spice up the world. Saya ingin melihat ada Mie Aceh di New York atau London,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, mantan Wagub DKI Jakarta yang juga berlatar belakang sebagai pengusaha itu berpesan, dalam membangun usaha, diperlukan landasan utama 4K yakni kecerdasan, keuletan, kegigihan, dan kejujuran.

“Harapan kita bahwa pandemi ini justru menjadi pemicu dari ekonomi kreatif menjadi lokomotif agar bangsa ini semakin besar dan Aceh mampu melahirkan pengusaha-pengusaha kelas dunia,” kata Sandiaga.

Selain Mie Aceh, ada beberapa kuliner yang menjadi ikon kota Banda Aceh, seperti kuah beulangong (kari daging), timpan, asoe kaya (srikaya), dan roti cane. Dengan beragam kuliner khas Aceh, tidak heran kalau sektor tersebut di Provinsi Aceh pada tahun 2018 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3.000 orang. Dan omzet per tahunnya bisa mencapai Rp5,4 triliun. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyampaikan terima kasih atas kehadiran Sandiaga yang telah mencicipi berbagai kuliner khas Aceh hingga meninjau langsung potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di kota yang pernah disapu gelombang tsunami itu. “Insya Allah sektor ekonomi kreatif di Aceh akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Dan tahun 2024, Aceh akan menjadi tuan rumah PON. Untuk itu, kami sangat berharap dukungan dari Pak Menteri dalam menyukseskan PON Aceh 2024,” harap Aminullah.