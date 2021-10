PENAMPILAN fisik yang menawan merupakan salah satu daya pikat pramugari. Paras cantik dan tubuh idealnya selalu menjadi topik segar untuk dibicarakan.

Kalau membahas pramugari cantik, jangan lewatkan sosok Ananda Andalusi. Lewat akun Instagram @anandandalusi, pramugari molek itu rajin membagikan potret kesehariannya, termasuk aktivitas bersantai di pinggir kolam renang.

Simak 4 pose manja pramugari Ananda Andalusi di pinggir kolam dikutip dari akun Instagram @anandandalusi. Dijamin membuat Anda tak henti untuk memandanginya.

1. Self Love

Self love, itulah inti dari quotes positif yang ditulis Ananda di bagian caption. Dalam portetnya, Ananda nampak bergaya manja di pinggir kolam renang dalam balutan bikini.

Pemandangan hijau di belakang Ananda membuat potretnya makin indah untuk dilihat. Netizen juga dibuat salah fokus alias salfok dengan kaki jenjang Ananda yang terlihat mulus.

"Indahnya pemandangan," tulis salah satu fans Ananda.

"Fans sekali aku sama kamu," kata fans Ananda yang lain.

2. Staycation

Kali ini Ananda nampak menikmati liburannya di staycation. Pramugari cantik itu memamerkan senyum bahagia saat duduk di pinggir kolam.

Ananda terlihat manis dengan mini dress berwarna merah yang dipadu dengan kacamata hitam di kepalanya. Dia mengandalkan gaya tolak pinggang yang membuatnya semakin manja.

"Cantiknya," puji netizen.

3. Bersantai di Kolam Renang

Pramugari yang satu ini nampaknya gemar bersantai di pinggir kolam. Dalam foto yang diunggah awal September lalu, Ananda berpose kalem sambil menyender di tumpukan bantal.

Dress tanpa lengan yang dia kenakan membuat bahu mulusnya terekspos. Rambut panjang yang terurai membuat penampilan Ananda makin ayu di mata penggemar.

"Sejuknya lihat pemandangan cantik," kata pengikutnya.

"Beautiful," puji penggemar pria Ananda.

4. Bathrobe Style

Potret Ananda kenakan bathrobe di pinggir kolam menuai pujian netizen. Penampilannya makin menawan dengan handuk yang membalut kepala.

Hidangan lezat menemani sang pramugari yang tengah bersantai di tepi kolam. Keterangan foto berbunyi : "Here's to staycation of no regrets."

"Sempurna," puji netizen.

"I like you," tulis penggemar yang lain. (sal)