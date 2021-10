ADMINISTRASI Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) mengusulkan agar pramugari diberi satu jam istirahat ekstra. Perubahan ini disetujui Kongres pada 2018, tetapi tidak diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump.

Melansir dari AP News, Jumat (22/10/2021), FAA telah mengusulkan pada 21 Oktober 2021 agar pramugari mendapatkan 10 jam istirahat berturut-turut di antara shift. Proposal tidak mengubah batas 14 jam pada hari kerja pramugari.

Aturan saat ini mengharuskan pramugari untuk istirahat sembilan jam berturut-turut di antara shift, yang dapat dipersingkat menjadi delapan jam dalam beberapa keadaan.

Kongres mengesahkan undang-undang pada tahun 2018 yang mengarahkan FAA untuk meningkatkan waktu istirahat wajib. Tetapi FAA melewatkan tenggat waktu untuk menerbitkan peraturan tersebut.

Industri penerbangan menentang perubahan tersebut. Airlines for America, sebuah grup perdagangan untuk maskapai AS terbesar, memperkirakan akan menambah biaya $786 juta selama 10 tahun di maskapainya, yang mempekerjakan sekitar dua pertiga dari semua pramugari AS.

Serikat pramugari telah melobi untuk perubahan itu. “Kelelahan pramugari itu nyata,” kata Sara Nelson, Presiden Asosiasi Pramugari AS.

“Covid hanya memperburuk kesenjangan keamanan dengan hari-hari tugas yang panjang, malam yang pendek, dan kondisi yang agresif di pesawat,” tambahnya.

FAA mengatakan akan memberikan 60 hari untuk komentar publik, dan maskapai akan memiliki waktu hingga 30 hari setelah aturan akhir diterbitkan untuk dipatuhi.

