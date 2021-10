INDUSTRI pertunjukan dan event menjadi salah satu sub sektor ekonomi kreatif yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Menandai kebangkitannya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT Amerta Indah Otsuka menggelar Pocari Sweat di Kota Bandung-Kabupaten Bandung Barat pada Minggu (24/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno yang turut mengikuti lomba lari menyampaikan selamat kepada seluruh pihak yang menggelar ajang lomba lari hybrid terbesar se-Indonesia itu.

Sebab, ajang lari yang terbagi dalam dua kategori, yakni lari 10 kilometer di Gedung Sate, Kota Bandung Bandung dan lari half marathon dan marathon di Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat itu terselenggara di tengah pandemi Covid-19.

"Saya ucapkan selamat, karena ini betul-betul bersyukur kehadirat Allah SWT karena di tengah-tengah pandemi kita bisa menyelenggarakan Pocari Sweat Run 2021 dengan adaptasi protokol kesehatan," ungkapnya.

"Jadi saya yakin ini adalah suatu konsep hybrid terbesar pertama di Indonesia," ujar Sandi bersemangat.

Oleh karenanya, Sandi meminta semua pihak untuk menjadikan event tersebut sempurna. Di antaranya, menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin serta konsep Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability (CHSE) selama terselenggaranya acara.

Selain itu, sejumlah persyaratan harus dipatuhi seluruh peserta, seperti peserta sudah divaksin Covid-19 dosis kedua, dan terverifikasi aplikasi Peduli Lindungi.

Seluruh pelari juga wajib melampirkan hasil PCR dan mengikuti tes swab antigen di lokasi sebelum memasuki area untuk memastikan seluruh peserta dalam keadaan sehat. Sedangkan penggunaan masker di area lomba juga diwajibkan, kecuali saat berlari.

"Saya sangat bangga seperti pelari lain, tadi malam saya bangun karena bersemangat sekali mau lari, tapi saya ingin titip pesan, we want to make it right, we want to make it perfect (kita ingin menjadikan ini yang terbaik, kita ingin menjadikan ini sempurna)," tuturnya.

"Bahwa untuk mendekati sempurna, kita harus terapkan konsep CHSE, terus berkontribusi dan bangkitkan industri event dan terima kasih runners, kamu semua adalah yang terhebat. Saya ingin ingatkan kita jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dan tetap sportif-tetap semangat," tutup Sandi.