KERANGKA fosil Triceratops terbesar di dunia, atau yang dikenal dengan julukan "Big John" laku dilelang senilai USD7,7 juta atau setara Rp109 miliar. Fosil tersebut jatuh ke tangan seorang kolektor di rumah lelang Paris, Prancis.

Kerangka hewan purba ini diperkirakan berusia lebih dari 66 juta tahun, yang ditemukan pada 2014 di South Dakota.

Triceratops dikenal dengan tiga tanduk di kepala dan panjangnya bisa mecapai 9 meter, tinggi 3,8 meter dan berat sekitar 6,5 ton.

Kerangkanya memiliki panjang 7,15 meter (23 kaki) dan tinggi 2,7 meter (8 kaki) di pinggul. Tengkorak mewakili lebih dari sepertiga dari total panjangnya, dengan dua tanduk besar lebih dari 1,1 meter atau 3,6 kaki.

(Foto: Reuters)

Big John, dinamai sesuai nama pemilik tanah tempat ia ditemukan, disertifikasi oleh Guinness World Records sebagai kerangka Triceratops terbesar yang pernah didokumentasikan. Dinosaurus itu mati di dataran pulau yang membentang dari Alaska hingga Meksiko saat ini.

Harga sebelumnya di rumah lelang Drouot, sebelum komisi dan biaya lainnya, adalah 5,5 juta Euro atau setara Rp91 miliar. "Ini rekor untuk Eropa," ucap juru lelang, Alexandre Giquello, menyitir NBC News.

Kerangka Big John selesai lebih dari 60 persen dan tengkoraknya lebih dari 75 persen sehingga membuatnya unik.

“Kualitas keseluruhan Big John benar-benar layak mendapatkan harga ini,” kata Iacopo Briano, seorang ahli paleontologi.

“Untuk Triceratops dan untuk herbivora. Ini adalah rekor yang luar biasa,” timpalnya.

Tahun lalu, kerangka Tyrannosaurus Rex mencapai hampir USD32 juta atau Rp455 miliar dalam lelang di New York, AS. Itu menjadi dinosaurus termahal yang pernah dijual. Big John dijual ke pembeli swasta AS yang menolak diungkap identitasnya.

"Itu diakuisisi oleh seorang kolektor Amerika, ia benar-benar senang dapat membawa barang seperti ini untuk penggunaan pribadinya," ucap Djuan Rivers, seorang perwakilan pembeli.

“Usia dan sejarah di balik kerangka ini benar-benar mengesankan. Jadi, untuk dapat menjadi bagian dari melestarikan sesuatu dari alam ini juga sesuatu yang sangat istimewa, tandasnya.