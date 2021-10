PERJALANAN ke Disneyland dan Disney World tentu merupakan sebuah pengalaman berkesan tak terlupakan.

Liburan itu bisa menjadi sebuah nostalgia di masa kecil atau membuat kenangan baru sebagai orang dewasa. Objek wisata tersebut memiliki tempat khusus di hati banyak orang.

Penggemar setia dapat memperdebatkan keunggulan dari masing-masing tempat, seperti siapa yang memiliki wahana, kembang api, dan makanan terbaik.

Meski kedua tempat ini sekilas mirip, namun ada beberapa perbedaan objektif yang harus dipertimbangkan oleh wisatawan sebelum memutuskan ke mana tujuan mereka.

Anda tentu sering mendangar kata Disneyland dan Disney World, tapi sedikit sekali orang yang mengetahui apa perbedaan dari kedua taman hiburan ini. Berikut ulasannya sebagaimana dilansir dari laman USA Today.

Lokasi

Disneyland berada di Anaheim, California, sekitar kurang lebih 49 km dari Los Angeles. Sedangkan, Disney World berdiri di atas dua wilayah yaitu Bay Lake dan Lake Buena Vista, Florida. Fakta menyenangkannya kedua tempat tersebut berada di Orange County di negara bagian mereka.

Baca juga: Disneyland, Taman Hiburan Paling Hits di California Bakal Dibuka Lagi

(Foto: Instagram/@disneyland)

Luas area

Perbedaan lainnya antara Disneyland dan Disney World adalah ukuran. Menurut Parksavers.com, Disneyland membentang sekitar 500 hektare dan Disney World memiliki luas tanah lebih dari 43 mil persegi, perbandingan tersebut tentunya membuat Disney World jauh lebih besar.

Taman hiburan berbeda

California adalah rumah bagi Disneyland Park, Disney California Adventure Park, dan Downtown Disney District. Di Florida, Disney World adalah rumah bagi Magic Kingdom, EPCOT, Disney's Animal Kingdom, dan Disney's Hollywood Studios.

Disney World juga mencakup Disney Springs, ESPN Wild World of Sports Complex, beberapa lapangan golf, dua lapangan golf mini, dan dua taman air (Typhoon Lagoon dan Blizzard Beach). Semakin terlihat kan perbedaannya?

Tempat menginap

Disneyland memiliki tiga hotel, yaitu Disney's Grand Californian Hotel & Spa, Disneyland Hotel dan Disney's Paradise Pier Hotel.

Disney World memiliki lebih dari 2 lusin hotel, termasuk Disney's Grand Floridian Resort & Spa, Disney's Contemporary Resort, dan Disney's Fort Wilderness Resort, yang juga menawarkan tempat untuk berkemah.

Istana Disney

Setiap tempat memiliki kastil yang berbeda. Sleeping Beauty Castle adalah pusat dari Disneyland Park dengan tinggi sekitar 77 kaki. Di Disney World, Kastil Cinderella adalah ikon Kerajaan Sihir. Kastil ini tingginya sekitar 189 kaki.

Baca juga: Terobos Area Terlarang, Influencer Dilarang Masuk Disney World 6 Bulan

(Foto: Instagram/@disneyland)

Wahana unik

Sementara para tamu di kedua tempat dapat menikmati Space Mountain, Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean dan 'It's a small world', dengan sedikit perbedaan versi. Disneyland adalah satu-satunya yang memiliki wahana seperti Matterhorn Bobsleds, Storybook Land Canal Boats, dan Mr. Toad's Wild Ride.

Wahana khusus untuk Disney World seperti Spaceship Earth, Avatar Flight of Passage, Rock n' Roller Coaster, dan The Carousel of Progress Walt Disney. The Carousel of Progress memulai debutnya di Pameran Dunia New York 1964-1965 dan tinggal di Disneyland sebelum dipindahkan ke Disney World pada tahun 1975.

Nama populer

Disneyland dikenal sebagai 'Tempat Paling Bahagia di Bumi'. Sementara, Disney World disebut 'Tempat Paling Ajaib di Bumi'.

Keajaiban itu merembet ke nama lain, seperti perayaan ulang tahun ke-50 Disney World, yang telah dijuluki sebagai 'Perayaan Paling Ajaib di Dunia'.

(Foto: Instagram/@disneyland)

Sejarah singkat

Disneyland dibuka 17 Juli 1955. Disneyland dirancang dan dibangun di bawah pengawasan Walt Disney. Sedangkan Disney World dibuka pada 1 Oktober 1971.

Roy Disney membantu merancang dan membuka Disney World setelah kematian saudaranya Walt pada tahun 1966. Desainnya didasarkan pada rencana yang disebut 'Proyek Florida' warisan Walt Disney.