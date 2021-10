PRAMUGARI memang selalu terlihat memikat. Untuk menjadi pramugari memang salah satu syaratnya adalah berpenampilan menarik dan bertubuh ideal. Itulah membuat mereka memesona.

Pramugari Tanya Gupta misalnya, selalu terlihat cantik dalam berbagai kesempatan. Melalui akun sosial Instagramnya @tanyaaguptaa, perempuan asal Delhi, India sering membagikan foto-fotonya ke lebih dari 10.000 ribu pengikutnya.

Nah, penasaran dengan sederet foto manja pramugari Tanya Gupta? Berikut ulasannya dikutip dari akun Instagramnya.

1. Pose manis menopang dagu

Terlihat duduk dengan senyum manis dan berpose menopang dagu, cantiknya pamer belahan dada pramugari Tanya semakin menarik hati.

Ditambah mengenakan out fit andalannya, dengan sweater berwarna mocca, dan celana jeans biru. Para pengikutnya pun gemas memberikan pujian.

"Lucu sekali ," tulis kagum @jay_duggal.

2. Seksi dengan bikini pantai

Kali ini dalam foto unggahnya, pramugari yang memiliki rambut blonde ini terlihat sangat seksi saat berfoto di hamparan pasir pantai.

"I love me enough for both of us," tulis pada caption pramugari Tanya Gupta.

Mengenakan bikini berwarna kuning menyala dengan kacamata, pramugari Tanya terlihat sangat menikmati kesempatan berliburnya.

"Sexy ," kagum @shub331.

"Waww hot and sexy ," tulis juga @kanak_.

3. Pamer hidung mancung dan wajah mulus Cantik seperti tiada habisnya, pramugari Tanya kali ini pose dengan pamer hidung mancung, dan wajah mulusnya. Mengenakan baju bermotif bunga-bunga dengan gaya rambut panjang terurai, pramugari yang satu ini terlihat semakin cantik dan anggun. "So so beautiful ," puji @manjariii. "Waww gorgeousss ," tambah @athelete. 4. Mirror selfie ala pramugari Tanya Gupta Tampil full body dengan berpose mirror selfie, pramugari Tanya terlihat sangat girly. Apalagi dengan out fit andalan, mengenakan baju setelan berwarna mocca dengan motif bunga-bunganya. Mulus kulit pramugari Tanya juga tak kalah membuat salah fokus, bahkan hingga menarik komentar para pengikutnya. "Pretty much ," kagum @dheeraj. "So hot ," tulis @matsachin.