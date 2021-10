BERIKUT adalah 10 negara ASEAN dan profil terlengkapnya. Semuanya berada di kawasan Asia Tenggara. Lima di antaranya tercatat sebagai negara pendiri organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Pada awalnya ASEAN dibentuk bertujuan untuk menggalang kerja sama antarnegara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, membentuk kerja sama dalam berbagai kepentingan bersama.

Organisasi ini membuat berbagai agenda yang signifikan di bidang politik seperti Deklarasi Kawasan Damai, Bebas dan Netral yang ditandatangani tahun 1971.

Pada awalnya pembentukan anggota ASEAN adalah 5 Negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina, lima negara ini awal anggota ASEAN juga menyepakati Persahabatan dan Kerja Sama yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai.

10 negara ASEAN dan profil terlengkap (Foto Okezone.com/Rahman Asmardika)

Saat ini, Anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 Negara yaitu, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.

Melansir dari laman Ilmu Pengetahuan Umum, berikut profil 10 negara anggota ASEAN :

Negara : Indonesia

Ibukota : Jakarta

Luas Wilayah: 1.904.569 km2

Jumlah Penduduk: 267.026.366 jiwa (estimasi juli 2021)

Bahasa: Indonesia

Mata Uang: Rupiah (IDR)

Hari Kemerdekaan: 17 Agustus 1945

Lagu Nasional: Indonesia Raya

Tanggal Bergabung dengan ASEAN: 8 Agustus 1967 (Negara Pendiri)

Negara: Malaysia

Ibukota : Kuala Lumpur

Luas Wilayah : 329.847 km2

Jumlah Penduduk : 32.652.083 jiwa (estimasi Juli 2020)

Bahasa : Melayu

Mata Uang : Ringgit (MYR)

Hari Kemerdekaan : 31 Agustus 1957 (dari Inggris)

Lagu Nasional : Negaraku

Tanggal Bergabung dengan ASEAN : 8 Agustus 1967 (negara pendiri)

Negara: Thailand

Ibukota : Bangkok

Luas Wilayah : 513.120 km2

Jumlah Penduduk : 68.977.400 jiwa (estimasi Juli 2020)

Bahasa : Thai

Mata Uang : Baht (THB)

Hari Kemerdekaan : – (tidak pernah dijajah oleh Negara lain)

Lagu Nasional : Phleng Chat Thai (National Anthem of Thailand)

Tanggal Bergabung dengan ASEAN : 8 Agustus 1967 (negara pendiri)

Negara: Filipina

Ibukota : Manila

Luas Wilayah : 300.000 km2

Jumlah Penduduk : 109.180.815 jiwa (estimasi Juli 2020)

Bahasa : Filipino (Tagalog) dan Inggris

Mata Uang : Peso (PHP)

Hari Kemerdekaan : 12 Juni 1898 (dari Spanyol)

Lagu Nasional : Lupang Hinirang (Chosen Land)

Tanggal Bergabung dengan ASEAN : 8 Agustus 1967 (negara pendiri)

Negara: Singapura

Ibukota : Singapura

Luas Wilayah : 697 km2

Jumlah Penduduk : 6.209.660 jiwa (estimasi Juli 2020)

Bahasa : Inggris, Melayu, Mandarin dan Tamil

Mata Uang : Dolar Singapura (SGD)

Hari Kemerdekaan : 9 Agustus 1965 (dari Federasi Malaysia)

Lagu Nasional : Majulah Singapura

Tanggal Bergabung dengan ASEAN : 8 Agustus 1967 (negara pendiri)

Negara: Brunei Darussalam

Ibukota : Bandar Seri Begawan

Luas Wilayah : 5.765 km2

Jumlah Penduduk : 464.478 jiwa (estimasi Juli 2020)

Bahasa Resmi : Melayu

Mata Uang : Dolar Brunei (BND)

Hari Kemerdekaan : 1 Januari 1984 (dari Inggris)

Lagu Nasional : Allah Peliharakan Sultan

Tanggal Bergabung dengan ASEAN : 7 Januari 1984

Negara: Vietnam

Ibukota : Hanoi

Luas Wilayah : 331.210 km2

Jumlah Penduduk : 98.721.275 jiwa (estimasi Juli 2020)

Bahasa Resmi : Vietnam

Mata Uang : Dong (VND)

Hari Kemerdekaan : 2 September 1945 (dari Prancis)

Lagu Nasional : Tien quan ca (The Song of the Marching Troops)

Tanggal Bergabung dengan ASEAN : 28 Juli 1995

Negara: Laos

Ibukota : Vientiane

Luas Wilayah : 236.800 km2

Jumlah Penduduk : 7.447.396 jiwa (estimasi Juli 2020)

Bahasa Resmi : Lao

Mata Uang : Kip Laos (LAK)

Hari Kemerdekaan : 19 Juli 1949 (dari Prancis)

Lagu Nasional : Pheng Xat Lao (Hymn of the Lao People)

Tanggal Bergabung dengan ASEAN : 23 Juli 1997

Negara: Myanmar

Ibukota : Rangoon (Yangon); Naypyidaw (Ibukota administrasi)

Luas Wilayah : 676.578 km2

Jumlah Penduduk : 56.590.071 jiwa (estimasi Juli 2020)

Bahasa Resmi : Myanmar

Mata Uang : Kyat Myanmar (MMK)

Hari Kemerdekaan : 4 Januari 1948 (dari Inggris)

Lagu Nasional : Kaba Ma Kyei (Till the End of the World, Myanmar)

Tanggal Bergabung dengan ASEAN : 23 Juli 1997

Negara: Kamboja

Ibukota : Phnom Penh

Luas Wilayah : 181.035 km2

Jumlah Penduduk : 16.926.984 jiwa (estimasi Juli 2020)

Bahasa Resmi : Khmer

Mata Uang : Riel Kamboja (KHR)

Hari Kemerdekaan : 9 Nopember 1953 (dari Prancis)

Lagu Nasional : Nokoreach (Royal Kingdom)

Tanggal Bergabung dengan ASEAN : 16 Desember 1998