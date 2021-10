KONTEN kreator sekaligus mahasiswa, Jerome Polin, kembali membagikan keseruannya di Jepang melalui video YouTube. Ditemani sahabatnya yang juga seorang mahasiswa Waseda University, Jerome memutuskan untuk mencoba hal baru di ibu kota Jepang, Tokyo.

Kali ini Jerome dan Tomohiro atau yang akrab dipanggil Tomo membagikan sebuah vlog seru ketika keduanya mencoba menginap di sebuah hotel kapsul. Belum pernah merasakan menginap di hotel kapsul, keduanya pun penasaran dengan fasilitas yang tersedia di hotel unik tersebut.

Jerome dan Tomo mengunjungi daerah Shin-okubo di Tokyo yang berisi banyak restoran dan toko yang menjual produk Korea. Setelah menelusuri jalan yang ramai, keduanya sampai di Rembrandt Cabin, hotel kapsul yang dituju.

Rupanya terdapat bermacam-macam pelayanan yang ditawarkan seperti working space seharga 300 Yen atau Rp 38.000 per jam, kamar mandi seharga 500 Yen atau Rp 65.000 per jam, dan kamar kapsul seharga 2.200 Yen atau Rp 285.000 per 5 jam.

Jerome dan Tomo menyebutkan bahwa harga yang ditawarkan cukup terjangkau dibandingkan dengan hotel di Tokyo pada umumnya. “Kayaknya karena lagi Corona dan turis jarang kesini jadi dimurahin, kayaknya gitu” ujar Jerome.

Sebelum masuk ke dalam kamar, pengunjung akan menerima tas berisi perlengkapan menginap seperti sandal hotel dan peralatan mandi. Ketika masuk ke dalam kamar kapsul, Jerome dan Tomo senang melihat ruangan yang cukup luas dan sederhana. “Mantap banget ini mah, ternyata luas juga ya” ujar Jerome.

Setelah puas melihat-lihat kamar, Jerome dan Tomo menuju working space yang sangat nyaman dan luas. Pengunjung juga dapat menikmati indahnya pemandangan kota dari jendela yang besar. Bagi yang sudah penasaran dengan keseruan Jerome dan Tomo menginap di hotel kapsul, yuk simak video lengkapnya hanya di YouTube channel Nihongo Mantappu!

