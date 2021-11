SETIAP maskapai penerbangan memiliki makanan dengan ciri khas tertentu untuk disajikan kepada penumpang.

Menu makanan tersebut biasanya dinikmati penumpang saat melakukan penumpang di beberapa rute tertentu.

Dirangkum Okezone berikut beberapa makanan unik yang dicoba di pesawat:

1. Austrian Airlines

Maskapai Austria meluncurkan menu Austrian Melangerie yakni menu yang menampilkan makanan yang bisa dibeli sesuai permintaan penumpang di atas pesawat per Maret 2021.

Menu ini menawarkan strudel apel, roti dan beberapa olahan makanan daging dan keju.

Makanan di Austrian Airlines diperoleh dari perusahaan restoran terbesar dengan kualitas eksklusif DO & CO yang berpusat di New York.

Kamu juga bisa mencoba lobster terbaik yang telah melalui uji kualitas standar yang ketat.

Selain itu, kamu juga bisa menikmati 11 jenis kopi asli Austria dan wine terbaik.

2. Qatar Airways

Kamu bisa menikmati sashimi segar dari atas udara saat terbang besama Qatar Airways.

Namun demikian, patut dicatat menu ini bisa saja berganti karena Qatar Airways menyediakan 20 menu dari setiap negara.

Menu yang berganti setiap pekan ini juga menyajikan beberapa makanan terbaik Indonesia seperti rendang.

3. Air France Kamu bisa mencoba menu yang dirancang oleh perusahaan Fauchon Paris dengan makanan yang serba mewah. Selain itu, kamu juga bisa memilih menu tradisional yang memberikan kelezatan kuliner warisan Prancis. Air France juga pernah menyediakan menu olahan tuna dengan sayuran yang disajikan dengan kaviar. Apabila berminat, kamu diharuskan memesan menu unik tersebut selambat-lambatnya 48 jam sebelum penerbangan.