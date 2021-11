Surat wasiat biasanya berisikan sesuatu hal yang serius. Surat ini akan menjelaskan bagaimana seluruh harta kekayaan akan dibagikan

Berbeda dari surat wasiat lainnya, terdapat beberapa permintaan aneh yang dituliskan seseorang.

Berikut beberapa permintaan aneh di surat wasiat dirangkum Okezone dari laman liv.asn.au:

1. William Shakespeare

Sesaat sebelum meninggal, Shakespeare membuat wasiat.

Satu di antaranya mengenai batu nisannya yang tidak mau dituliskan nama dirinya. Melainkan tulisan “Blest be the man who cast these stones, and cursed be he that moves my bones.”

Atau dalam bahasa Indonesia berarti terbekatilah ia yang menaruh batu-batu ini, dan terkutuklah ia yang memindahkan tulang-tulangku.”

Ia juga menuliskan putrinya Susanna akan mewarisi sebagian besar tanah miliknya.

Baca Juga:

Konsei Matsuri, Festival Menunggang Penis di Jepang Agar Wanita Enteng Jodoh

Yokai Paling Terkenal di Jepang, Makhluk Mitologi Menyeramkan Bikin Susah Tidur

2. Jack Benny

Sang komedian membuat ketentuan dalam wasiatnya untuk mendanai pengiriman bunga harian kepada istrinya setelah kematiannya.

Setiap hari, toko bunga lokal membawa mawar bertangkai panjang ke rumahnya.

3. Sandra West Sosialita Beverley Hills ini bertekad dalam wasiatnya bahwa dia harus dimakamkan di dalam Ferrari-nya "dengan kursi miring dengan nyaman". Dia mendapatkan keinginannya, banyak yang kecewa dengan pecinta mobil di mana-mana, karena kendaraan itu sekarang bernilai lebih dari $US300.000. 4. Gene Roddenberry Pencipta Star Trek menuliskan wasiatnya jika abunya harus ditaburkan di luar angkasa pada 2014. 5. Aristokrat Portugis Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara tidak memiliki siapa pun untuk meninggalkan tanah miliknya yang besar, jadi dia memilih 70 nama secara acak dari buku telepon Lisbon. Pada 2001, Luis meninggal dan wasiatnya pun dilaksanakan. Setiap orang dari buku telepon tersebut mewarisi 1/70 dari total warisan. Mereka sempat tidak percaya dan menganggap ini adalah penipuan. Meski demikian, keraguan tersebut berubah jadi sukacita saat mereka benar-benar menerima warisan tersebut. 3. Sandra West

Sosialita wanita Sandra West meninggal pada tahun 1977. Kekayaan Sandra saat itu mencapai US$ 5 juta. Sandra pun tinggal di kawasan elit Beverly Hills. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, West diibaratkan mirip dengan Paris Hilton. Sandra dikuburkan dalam sebuah kontener, berisi mobil Ferrari 250GT berwarna biru di San Antonio, Texas, Amerika. Untuk menghindari ulah orang iseng, setelah dimasukkan ke tanah, makam dikubur dengan menggunakan beton.

4. Gene Roddenberry

Pencipta Star Trek menuliskan wasiatnya jika abunya harus ditaburkan di luar angkasa pada 2014.



5. Aristokrat Portugis

Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara tidak memiliki siapa pun untuk meninggalkan tanah miliknya yang besar, jadi dia memilih 70 nama secara acak dari buku telepon Lisbon. Pada 2001, Luis meninggal dan wasiatnya pun dilaksanakan. Setiap orang dari buku telepon tersebut mewarisi 1/70 dari total warisan. Mereka sempat tidak percaya dan menganggap ini adalah penipuan. Meski demikian, keraguan tersebut berubah jadi sukacita saat mereka benar-benar menerima warisan tersebut. 6. Pengacara Toronto Dalam wasiat terakhir, Charles Vance Miller menyebut akan memberikan sejumlah besar uang bagi wanita Toronto yang menghasilkan paling banyak keturunan dalam sepuluh tahun setelah kematiannya. Jadi, dalam dekade antara 1926 dan 1936, para wanita Toronto seperti gila, dimana mereka mencoba mendapatkan keturunan sebanyak mungkin. Pada akhirnya, empat wanita berhasil mndapatkan uang setelah melahirkan sembilan anak-anak. Mereka masing-masing menerima uang senilai USD 125.000 setara Rp1,6 miliar. 7. Leona Helmsley Leona Helmsley seorang pengusaha real estate yang pada 2007 lalu meninggal dunia di usia 87 tahun. Helmsley berwasiat mewariskan hartanya untuk Trouble, sang anjing kesayangan. Helmsley mewariskan harta senilai $12.000.000 (setara Rp168 miliar). Helmsley berharap Trouble bisa hidup mewah meski sang majikan telah meninggal. Selain itu, wasiat lainnya yakni jika Trouble meninggal ia harus dikebumikan persis di samping makam Helmsley. 6. Pengacara Toronto

Dalam wasiat terakhir, Charles Vance Miller menyebut akan memberikan sejumlah besar uang bagi wanita Toronto yang menghasilkan paling banyak keturunan dalam sepuluh tahun setelah kematiannya. Jadi, dalam dekade antara 1926 dan 1936, para wanita Toronto seperti gila, dimana mereka mencoba mendapatkan keturunan sebanyak mungkin.



Pada akhirnya, empat wanita berhasil mndapatkan uang setelah melahirkan sembilan anak-anak.



Mereka masing-masing menerima uang senilai USD 125.000 setara Rp1,6 miliar.



7. Leona Helmsley

Leona Helmsley seorang pengusaha real estate yang pada 2007 lalu meninggal dunia di usia 87 tahun. Helmsley berwasiat mewariskan hartanya untuk Trouble, sang anjing kesayangan. Helmsley mewariskan harta senilai $12.000.000 (setara Rp168 miliar). Helmsley berharap Trouble bisa hidup mewah meski sang majikan telah meninggal. Selain itu, wasiat lainnya yakni jika Trouble meninggal ia harus dikebumikan persis di samping makam Helmsley.