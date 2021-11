SETIAP pramugari dituntut untuk berpenampilan rapi dan menarik. Maka wajar jika kecantikannya begitu memesona. Senyumnya yang memikat sering kali mencuri perhatian penumpang pesawat.

Seperti Hilary Wu, pramugari dari Singapore Airlines. Dia kerap memperlihatkan senyum manisnya kepada 2 ribu pengikut Instagramnya.

Berikut adalah sederet potret senyum memikat Hilary Wu dari akun Instagram @hilaryxsuper.

1. Potret selfie

Selfie memang menjadi kegemaran para wanita. Pramugari Hilary Wu juga tidak mau ketinggalan. Dengan balutan outfit abu-abu, dia tampak menunjukkan senyum manisnya ke arah kamera.

Pipi Hilary yang merah merona membuat penampilannya lebih feminim. Unggahan fotonya pun disukai oleh puluhan pengguna Instagram.

"Simply wow," puji pengikutnya.

2. Anggun dengan dress hitam

Hilary tampil minimalis dengan bodycon dress berwarna hitam. Badannya yang ramping membuat penampilannya terlihat sempurna. Benar benar body goals bukan?

Pramugari cantik ini ternyata mahir begaya di hadapan kamera loh. Dia menyibakkan rambut ke belakang sambil tersenyum lebar ke arah depan.

3. Datang ke festival musik

Kali ini ada potret Hilary saat berada di festival musik. Pramugari ini terlihat lebih imut dalam balutan sabrina crop top, yang memamerkan sedikit perutnya. Senyumannya yang menawan sukses membuat warganet makin tergoda.

"Hey it's not even cold," tulisnya di keterangan foto. Tampaknya Hilary tidak kedinginan meski mengenakan outfit yang terbuka.

4. Menikmati sarapan di Sydney

Hilary selalu tampil stylish dimana pun dia berada, meskipun hanya untuk pergi sarapan. Dia memadukan kaos putih panjangnya dengan syal coklat bermotif kotak-kotak.

Awak kabin ini gak pernah pelit senyuman. Buktinya dia terlihat manis saat tersenyum sambil berpose tangan menopang dagu. Di hadapannya telah tersusun santapan pagi yang lezat.

"Tempat sarapan teh yang santai di Sydney, membuat Anda merasa seperti di London!" tulis sang pramugari. (sal)