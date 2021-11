ANGELA Herliani Tanoesoedibjo dikenal sebagai wanita tangguh dan sukses meniti kariernya. Sempat menjabat sebagai Managing Director di RCTI dan GTV, kini putri sulung pasangan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanaja Tanoesoedibjo itu mengisi posisi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) di Kabinet Indonesia Maju.

Di samping sebagai wanita karier yang independen, Angela Tanoesoedibjo juga merupakan seorang istri sekaligus ibu dua anak. Kendati demikian, ia adalah perempuan yang mampu membagi waktunya untuk keluarga maupun karier.

Hal itu diungkapkan sang suami, Michael Dharmajaya dalam tayangan The Famous di RCTI+. Michael mengatakan, sang istri adalah orang yang sangat peduli, baik terhadap keluarga maupun karier atau pekerjaan.



“Menurut saya, Angela itu orangnya caring. Jadi, dia sangat caring terhadap keluarganya dan pekerjaannya juga,” ungkap Michael Dharmajaya dalam tayangan 'Spesial HUT MNC Group: The Famous: Independent Woman' di RCTI+, Minggu, 7 November 2021.

Tidak hanya peduli dan bertanggung jawab pada keduanya, sosok Angela Tanoesoedibjo juga dinilai sebagai perempuan yang mengetahui dan paham betul apa tujuannya ke depan atau goal oriented.

"Dia juga goal oriented person. Jadi, dia tahu tujuan akhir dalam apa yang dikerjakannya, sehingga dia selalu melakukan yang terbaik," kata dia.

“To be a goal oriented person, you have to be strong dan tegas. Dia tahu lah, kalau A ya A, B ya B. Jadi tidak ada grey area, apa yang dikerjakan selalu ada tujuan,” tambah Michael.

Sebagai suami, Michael menyatakan akan terus mendukung sang istri, apapun yang digelutinya.

“Keep doing what you’re doing, keep putting the efforts, we care so much about you and we’re always support you,” tandasnya.