JAKARTA - Saat memegang selembar boarding pass, kamu pasti mendapati beragam keterangan tertulis di sana. Ada nama penumpang, tanggal, waktu keberangkatan, kode penerbangan dan nama maskapai.

Namun, banyak orang tak menyadari adanya kode di boarding pass dan arti di balik kode tersebut.

Biasanya kode di boarding pass terdiri dari huruf dan angka.

Dilansir dari The Sun, berikut beberapa arti kode di boarding pass pesawat terbang:

1. Angka

Nomor penerbangan yang tertera pada boarding pesawat biasanya berisikan informasi penting dan mengungkapkan perjalanan. Mulai dari seberapa penting rute penerbangan, hingga arah yang dituju pesawat kamu.

The Sun menjelaskan, semakin sedikit jumlah angkanya maka semakin 'bergengsi' rute perjalanannya.

Biasanya pemberian nomor genap ditujukan untuk penerbangan menuju timur atau utara. Sementara itu, penerbangan ke arah barat dan selatan diberi nomor ganjil.

Misalnya, Qantas dengan penerbangan internasional memiliki kode QF44 dari Denpasar menuju Sydney, dan QF1 untuk Sydney - London.

Qantas juga memberlakukan nomor 1 hingga 399 untuk penerbangan internasional dan nomor lebih dari 400 untuk penerbangan domestik.

2. Huruf

Dua huruf di awal yang tertulis di boarding pass menunjukkan maskapai penerbangan apa yang kamu pakai untuk berpergian.

Kode huruf ini dikeluarkan oleh International Air Transport Association (IATA), hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada dua maskapai dengan kode yang sama.

Dilansir dari The Sun, misalnya dua huruf awal seperti British Airways dengan kode BA, QF untuk Qantas, VS merupakan Virgin Atlantic, AA untuk American Airlines, NZ kode untuk Air New Zealand dan sebagainya.

Adapun untuk maskapai Indonesia, Garuda Indonesia memiliki kode GA, Citilink dengan kode QG, Lion Air memiliki kode JT, Sriwijaya Air dengan kode SJ dan lain sebagainya.

3. Kelas

Huruf yang tertulis pada boarding pesawat bisa menunjukkan kelas kursi yang kamu pesan. Berikut arti huruf pada boarding pass pesawat yang menunjukkan kelas penumpang: B H M Y

Boarding pass pesawat yang menunjukkan huruf B, H, M atau Y, maka penumpang tersebut ada di kelas paling dasar. Keempat huruf tersebut menunjukkan penumpang duduk di kursi kelas ekonomi. Q, K, L, N, M, S, T, U, V, W dan X

Untuk kode Q juga berada dalam kelas ekonomi, namun perbedaannya, kode Q biasanya adalah penumpang yang mendapatkan potongan harga. Huruf Q merupakan satu level di bawah B, H, M, dan Y. J, C, I dan D

Apabila huruf J, C, I dan D tertulis di boarding pass, itu artinya kamu masuk dalam pelayanan kelas bisnis. E

Huruf E menunjukkan kamu berada di kelas ekonomi premium. A

Huruf A menunjukkan kamu adalah penumpang kelas pertama. Selain A, F dan P juga merupakan huruf untuk penumpang dengan pelayanan istimewa. SSSS

Kode SSSS memiliki arti Secondary Security Screening Selection, yang berarti penumpang akan menghadapi pemeriksaan keamanan ketat. Biasanya kode ini dijumpai pada boarding pass ke Amerika Serikat.