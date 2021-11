PESONA pramugari begitu memikat. Warganet tak segan memuji kecantikan awak kabin yang sering tampil di media sosial. Seperti pramugari Roberta Zaib.

Sebagai kru pesawat, Roberta Zaib gemar traveling. Dia sering mengunggah potret liburannya di akun Instagram @robertazaib.

Berikut 4 potret cantik Roberta Zaib yang dirangkum dari Instagramnya :

1. Potret summer

Pramugari asal Brazil ini selalu tampil stylish dengan busana yang ia kenakan. Meski outfitnya simpel, Roberta tetap terlihat trendy di mata penggemar.

Pada potretnya di musim panas, dia terlihat memakai wrap Top putih dengan kerah v neck. Ini memperlihatkan bentuk lehernya yang ramping dan jenjang. Senyum cantiknya membuat warganet berdecak kagum.

"Cantik " puji penggemarnya.

2. Modeling

Sosok pramugari ini juga berbakat dalam bidang modelling. Dia membuktikan skill modelnya dengan mengunggah hasil pemotretan di Instagram.

"All that I am is more than what you see," tulisnya di keterangan.

Roberta terlihat eksotis dalam balutan tank top biru bermotif kotak-kotak. Dia berpose candid tanpa senyum di wajahnya. Penampilan Roberta dipercantik dengan polesan makeup yang natural.

3. Tampil flawless di kasur Sering tampil penuh gaya, kali ini sang pramugari tampak polos saat kenakan atasan one shoulder yang simpel. Untuk bawahnya, dia hanya kenakan dalaman berwarna senada. Tidak ada riasan berlebihan di wajah cantik Roberta. Penampilannya yang menawan sukses membuat pengikut Instagramnya melongo. Ditambah lagi pencahayaan kamar yang redup, membuat warna kulitnya semakin flawless. “Apakah kamu puas?” tanya seorang netizen di kolom komentarnya. “Ah ada yang lebih indah,” puji netizen lain. 4. Berbikini di pantai Sang pramugari berani tampil seksi ketika berpose di atas pasir pantai. Dalam unggahannya, Roberta tampak mengenakan bikini dengan rambut yang digerai. Berlatar belakang sunset, Roberta terlihat memukau meskipun tidak menampakkan seluruh wajahnya. Pesonanya selalu berhasil membuat warganet gagal fokus. "Foto yang indah," puji pengikutnya. "lindíssima," kata akun lain. lindíssima merupakan cantik dalam bahasa Portugis.