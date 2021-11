SEORANG wanita membagikan pengalamannya membawa ikan goreng dalam pesawat. Video tersebut menampilkan ia bersiap menyantap ikan goreng yang dibalut kertas timah atau styrofoam di sebuah penerbangan.

Video itu diunggah ke akun TikTok McMillans On The Go untuk mendapatkan tanggapan warganet."Apakah saya satu-satunya yang membawa makanan lengkap seperti ini ke pesawat?" tulisnya dalam keterangan video seperti dilansir dari The Sun, Senin (8/11/2021).

Namun, kebanyakan netizen tidak setuju dengan perempuan tersebut dan mengatakan dia salah karena membawa ikan goreng ke pesawat bisa mengganggu kenyamanan penumpang lain dengan baunya.

Satu orang menulis "Daftar larangan terbang sekarang."

Yang lain menulis: "Kasihan para penumpang. Itu pasti bau."

Ikan goreng dibawa ke pesawat

Orang lain setuju: "Ini egois dan kasar, tidak ada yang mau mencium makanan seseorang, apa pun yang terjadi."

Setelah kemarahannya, wanita yang memposting video itu berkata: "Oke, oke guys ... itu tidak lama. Saya mengambil video ini untuk diskusi.

"Saya tahu ikan memiliki bau sehingga tidak lama mengganggu siapa pun."

Pada tahun 2018, sebuah penerbangan dihentikan setelah "buah paling bau di dunia" tertinggal di kargo, menyebabkan kabin menjadi bau.

Pramugari telah mengungkapkan makanan mana yang tidak boleh Anda bawa ke penerbangan kecuali jika Anda ingin dibenci oleh semua orang di dalam pesawat. Shanie Peralta, pramugari dan anggota Asosiasi Pramugari-CWA, mengatakan kepada New Zealand Herald : "Ini adalah minoritas kecil orang yang membawa makanan ke dalam pesawat, tetapi Anda mendapatkan pelanggar yang suka membawa salad telur atau sandwich tuna." Pramugari telah mengungkapkan beberapa hal terburuk yang harus dilakukan dalam penerbangan.