JAKARTA - Drama komedi romantis Crash Landing on You berhasil membuat penggemar terpesona dengan cerita dan latar lokasinya.

Crash Landing on You menjadi salah satu drama 2019 yang sukses bikin susah move on penggemarnya.

Drama ini memiliki beberapa lokasi syuting menarik yang bisa kamu kunjungi saat berlibur di Swiss.

Berikut daftar lokasi syutingnya dirangkum Okezone:

1. Kleine Scheideggg

Kleine Scheidegg merupakan salah satu jalur pendakian menuju puncak Eiger yang terkenal di Swiss.

Apabila ingin berkunjung, kamu bisa turun ke Stasiun Kleine Scheidegg. Pegunungan dan lembah yang hijau menghiasi jalur pendakian ini.

Terlihat di kanan kiri terdapat rumah warga dan perternakan yang khas Eropa. Di sini juga terdapat hotel yang tersedia bagi wisatawan.

2. Jembatan Munsterbrucke

Jembatan penyebrangan ini terhubung di atas Limmat, di Kota Zurich, Swiss. Jembatan ini terdaftar dalam inventori kekayaan budaya Swiss yang sinifikasi nasional dan regional.

3. Jembatan Panorama Sigriswil Jembatan penyebrangan ini berlokasi di kawasan Sigriswil, dengan panjang 340 meter dan tinggi 180 meter. Dari jembatan ini kamu bisa melihat Danau Thun dan Bernese Alps. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata yang akan menjelaskan sejarah dan keunikan dari jembatan ini, tenaga alam, teknologi dan lain-lain. Selain itu, kamu juga akan ditunjukan rumah makan terdekat dari jembatan ini. Untuk menikmati berjalan di Jembatan Panorama Sigriswil kamu harus membayar tiket masuk. Jembatan ini berjarak sekitar 30 Km dari desa Iseltwald. 4. Danau Brienz Keindahan Danau Briez begitu segar dan alami. Kamu juga bisa melihat desa di pinggir danau ini dengan suasana yang sejuk. Kamu bisa camping di beberapa desa sekitar danau, pergi ke Museum Ballenberg di Briez dan menikmati sensasi bersepeda seraya menyusuri tepi danau. Kamu bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat asli Swiss dan bisa berinteraksi langsung dengan mereka.