PRAMUGARI selalu identik dengan kecantikan. Aura ini juga terpancar dari Kyriana Christou, awak kabin sebuah maskapai asal Timur Tengah. Ia punya paras menawan dan tubuh ideal.

Pesona perempuan biasa disapa Rihanna tersebut kerap mencuri perhatian warganet. Bak gadis idalam lelaki, foto-foto seksinya begitu menggoda.

Rihanna aktif di media sosial dan kerap berbagi momen liburan di akun Instagramnya @ky_rihanna yang memiliki lebih dari dua ribu pengikut.

Berikut foto-foto cantik dan seksi Kyriana Christou dirangkum dari akun Instagramnya :

1. Cantiknya Gadis Pulau

Berpose cantik di tengah deburan air pantai, pramugari Rihanna yang mengenakan bikini terlihat sangat seksi.

Apalagi dengan sentuhan aksesoris kacamata berwarna cokelat, semakin membuat pramugari Rihanna seperti gadis pulau.

“Once an island girl always an island girl (sekali gadis pulau tetap gadis pulau)” tulis Rihanna dalam keterangan fotonya/

Para pengikutnya ikut memberi pujian pada kolom komentar.

"Lihat kamu sangat cantik ," kagum @leticia.

"Wawww gadis cantik yaa ," @eva.epi.

2. Simple Bikini Black

Masih dengan gaya liburan ke pantai pramugari Rihanna. Mengenakan bikini dan kacamata berwarna hitam dia semakin terlihat mempesona.

Ditambah berdiri dengan kaki jenjang, dan gaya rambut simple ala pramugari Rihanna.

3. Wajah Cantik Natural Kali ini terlihat menikmati bermain air dengan out fit bikini berwarna merah, dan gaya rambut hitam panjangnya. Kecantikan pramugari Rihanna memang selalu terpancar, seperti yang terlihat dalam unggahannya ketika tampil no make up sekalipun. 4. Gaya Santai di Dubai Terlihat sangat menikmati momen, ketika pramugari Rihanna duduk di bench sembari menikmati pesona salah satu pantai di Dubai. Lengkap dengan outer putih, dan rambut dikuncir membuat pramugari Rihanna semakin nampak cool dari biasanya.