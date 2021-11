BAGI para pelancong yang gemar luxurious traveling atau berwisata mewah dan staycation, rasanya anda perlu memasukkan hotel La Valise Tulum ke dalam wishlist bucket wisatamu.

Bagaimana tidak, hotel butik mewah yang memiliki 11 kamar di South Tulum, Meksiko tersebut memungkinkan setiap tamu untuk menikmati beberapa pemandangan terbaik di Negeri Sombrero itu berkat kamar-kamarnya yang menghadap pantai dan hutan.

Selain itu, terdapat pula beberapa fasilitas mewah yang tentunya siap memanjakan pengunjung.

Kamar Utama yang Memungkinkan Tamu Tidur di Bawah Langit Berbintang

Salah satu spot yang must to try tentu saja fasilitas kamar utama La Valise, yang dilengkapi dengan tempat tidur king size yang digulung ke balkon, sehingga para tamu dapat tidur di bawah bintang-bintang dan mendengar suara ombak yang menerjang pantai sepanjang malam.

Melansir dari Travel+Leisure, kamar utama hotel tersebut dibangun di bawah atap palapa yang besar, membuatnya terasa benar-benar menyatu dengan alam sekitarnya.

Suite ini juga dilengkapi dengan pintu masuk pribadi dan akses langsung ke pantai, bersama dengan tempat tidur yang cantik, menjadikannya spot yang ideal untuk melarikan diri dari kehidupan nyata.

Namun bagi anda yang tidak dapat memesan kamar khusus ini jangan khawatir, karena setiap kamar di hotel dilengkapi dengan ruang luar pribadi untuk dinikmati.

Ada juga banyak ruang tepi pantai dan tempat tidur gantung yang ditaburkan di sekitar properti yang ideal untuk bersantai saat sore hari atau tidur siang yang panjang dan nyenyak kapan pun Anda mau. Fasilitas Mewah Lainnya Ada banyak lagi yang dapat dilakukan para tamu di hotel. Selain menginap di dalam suite mewah, La Valise Tulum juga menawarkan fasilitas premiun lainnya seperti snorkeling dan yoga. Para pengunjung juga dapat menikmati fasilitas dari menu inventif perawatan kesehatan tubuh dan spiritual seperti Upacara Racun Lebah, Upacara Bulan, dan Pembacaan Catatan Akashic. Apabila anda lapar, para tamu hotel juga dapat makan di restoran mewah seperti NÜ atau Itzik, yang menawarkan pengalaman bersantap di taman terpencil. Harga menginap di hotel ini mulai dari $437 atau sekitar Rp6,2 juta per malamnya.