JAKARTA - Orang Jepang biasanya mempunyai kebiasaan unik ketika musim panas yang terjadi pada periode Juni - Agustus.

Musim yang cerah ini membuat orang Jepang mempunyai cara unik menikmatinya.

Melansir Live Japan, berikut beberapa kebiasaaan unik orang Jepang:

1. Makan belut

Orang Jepang memiliki tradisi Doyo no Ushi no Hi yakni kebiasaan memakan belut atau unagi yang diperingati pada Juli.

Tradisi ini bermula dari kepercayaan sejak Zaman Edo (1603-1867), mengonsumsi makanan berawalan huruf U berdampak baik bagi kesehatan. Unagi dipercaya mengandung vitamin A dan B yang bisa memberikan tenaga dan membangkitkan selera makan seseorang.

2. Menikmati es

Saat musim panas, es serut atau kakigori akan banyak dijual di Jepang. Ada juga es serut Satsuki yang memadukan es alami Nikko dari Shogetsu Himuro dan bahan berkualitas tinggi.

Selain itu, Deco-Ice atau es krim yang dihias juga menjadi pilihan orang Jepang untuk menepis teriknya matahari.

3. Nonton horor Orang Jepang memiliki kebiasaan menonton film yang seram selama musim panas. Maka dari itu, film horor kerapkali banyak ditayangkan di televisi atau di bioskop saat musim panas. Mereka beranggapan, cerita horor itu akan mendatangkan angin sepoi-sepoi saat matahari terik.