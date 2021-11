JAKARTA - Etihad Airways, maskapai penerbangan di Uni Emirat Arab (UEA) meluncurkan layanan yang bisa mewujudkan impianmu duduk bersebelahan dengan hewan peliharaan di kabin pesawat.

Melansir The National, hewan peliharaan akan dikenakan biaya tambahan dari jatah bagasi kabin orang tersebut. Pemilik diminta untuk menunjukkan dokter hewan dan dokumen resmi hewan peliharaan pada saat check-in.

Pada kelas ekonomi, biaya layanan ini $150 atau sekitar Rp 2,1 juta per hewan, per penerbangan, untuk perjalanan enam jam atau kurang, dan $250 atau Rp 3,5 juta untuk penerbangan lebih dari enam jam. Jika transit, harga gabungan per penerbangan akan berlaku.

“Ini adalah kebijakan baru yang mulai berlaku awal tahun ini. Etihad telah menyambut hewan pemandu terlatih, serta kucing dan anjing peliharaan di pesawat sejak 30 September 2021,” terang pihak Etihad.

“Para tamu dapat membawa kucing dan anjing peliharaan kecil mereka ke dalam kabin di semua penerbangan ke, dari dan melalui UEA, asalkan semua persyaratan perjalanan terpenuhi,” tuturnya.

Pihak maskapai menambahkan, “Satu orang dewasa dapat membawa satu hewan peliharaan per penerbangan. Ini dapat ditingkatkan menjadi dua hewan peliharaan jika dua tamu bepergian bersama, asalkan hewan peliharaan tersebut berasal dari rumah yang sama.” Untuk menikmati layanan ini, setidaknya pemilik harus memesannya 72 jam sebelum penerbangan melalui formulir pemesanan online, yang menyatakan rincian seperti nomor microchip hewan peliharaan, sertifikat kesehatan, dan sertifikat fit-to-travel. Adapun, total berat hewan perliharaan dan tas yang digunakan tak boleh melebihi 8 kg dan penumpang bertanggung jawab untuk memeriksa semua peraturan masuk dan keluar untuk negara tujuan dan tempat mereka terbang.