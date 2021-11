JAKARTA - Pulau Ramree yang berlokasi di sebelah barat Myanmar dijuluki sebagai pulau berbahaya di dunia. Bahkan saking bahayanya, pulau ini masuk di buku Guinness Book of Record.

Melansir Express.co.uk pada Senin (15/11), Pulau Ramree dihuni oleh ratusan buaya yang hidup di muara dekat dengan laut.

Ramree dijuluki sebagai pulau paling berbahaya dunia dimulai saat Perang Dunia II.

Pemerintah Jepang ingin menguasai wilayah Vietnam untuk dijadikan pos pemantauan bagi pergerakan negara Sekutu.

Namun demikian, Inggris ingin menguasai Pulau Cheduba yang ada di dekat Ramree untuk dijadikan pangkalan udara.

Atas hal ini, Inggris dan Jepang berperang memperebutkan kekuasaan. Inggris pun unggul dari jumlah persenjataan membuat tentara Jepang mundur sampai masuk ke dalam hutan bakau.

Tetapi, kejadian mengerikan terjadi. Melansir Buku Wildlife Sketches Near and Far, Bruce Stanley Wright sebagai pasukan Inggris menjadi saksi ketika tentara Jepang diserang banyak.

Keganasan buaya sungguh brutal dan tak terkalahkan. Akibatnya, hanya 20 orang yang selamat dari 1000 tentara tersebut. Peritiwa ini pun diabadikan sebagai Most Number of Fatalities in a Crocodile Track Attack di Guinness Book of Record.

