JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seekor rusa yang terluka berjalan dan berjuang untuk mendapat perawatan medis.

Rusa itu masuk ke Pusat Medis Regional Our Lady of the Lake di Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat.

Tak hanya masuk rumah sakit, rusa itu menuju lantai kedua dan mencari bantuan kepada tenaga medis.

Namun sayangnya, rusa itu tergelincir beberapa kali karena lantai rumah sakit yang licin.

Setelah bangkit dan berhasil menyeret tubuhnya melintasi lantai yang licin, rusa itu kemudian menuju lantai dua dengan eskalator.

Baca Juga:

15 Oleh-Oleh Khas Semarang Paling Ajib, Lumpia hingga Wingko Babat

Beruang Santuy Datang ke Swalayan lalu Berdiri di Pintu, Karyawan Menjerit Ketakutan

Namun, dia menaiki eskalator ke arah yang salah, bukannya naik, melainkan arah turun.

Para dokter dan pengunjung terkejut setelah melihat pengunjung tak biasa tersebut.

“Anggota tim kami selalu siap untuk hal-hal yang tidak terduga. Terima kasih semua atas perhatian dan perhatian Anda dan kepada Departemen Margasatwa dan Perikanan Louisiana atas tanggapan cepat mereka,” kata Our Lady of the Lake Regional Medical Center.

Otoritas setempat turun tangan mengeluarkan seekor rusa yang masuk ke rumah sakit itu/ Dokter hewan satwa liar negara bagian memeriksa rusa yang tampaknya telah ditabrak mobil sebelum memasuki rumah sakit. "Rusa itu ditemukan mengalami luka parah pada sinusnya dan karenanya dieutanasia. LDWF telah memperoleh sampel biologis rusa untuk tujuan pengujian," tulis Departemen Margasatwa dan Perikanan Louisiana.