TAK terasa sudah mau memasuki penghujung akhir tahun. Akan lebih seru jika menutup akhir tahun dengan penuh keceriaan yang dinikmati bersama orang terdekat, misalnya pergi berlibur ke tempat yang menyajikan keindahan dan kesejukan di alam terbuka.

Akhir tahun selalu menjadi momen banyak orang untuk menikmati quality time bersama orang terdekat. Terlebih tak sedikit orang yang telah jenuh karena berada di rumah saja setelah melewati PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) beberapa waktu lalu yang ketat.

Karena itu, pergi traveling bisa menjadi pilihan tepat untuk menikmati keceriaan jelang mengawali tahun baru. Nah, di sinilah kita perlu cermat saat memilih tempat berlibur. Sebaiknya, pilih tempat berlibur yang mudah diakses dengan tempat tinggal. Bagi Anda yang tinggal di sekitar Jakarta, tentu Bogor bisa jadi solusi tepat.

Selain dikenal dengan wilayah Puncaknya, masih banyak tempat menarik lainnya yang bisa dieksplor di Bogor, yakni Lido. Lido memiliki akses yang mudah dan cepat, tak perlu melewati jalan macet hingga berjam-jam seperti ke Puncak, karena ke Lido bisa melewati Jalan Tol Bocimi hanya satu jam berkendara dari Jakarta.

Di Lido terdapat Lido Lake Resort by MNC Hotel, salah satu hotel bintang lima terbaik yang memiliki panorama Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango, serta Danau Lido yang sangat memukau.

Lokasinya yang strategis berada di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK MNC Lido City yang merupakan KEK Pariwisata, menjadikan Lido Lake Resort by MNC Hotel sebagai destinasi wisata favorit untuk Anda merayakan keceriaan liburan akhir tahun bersama orang terdekat.

Terlebih Lido Lake Resort by MNC Hotel sepanjang akhir tahun ini menyediakan sejumlah penawaran menarik bertajuk More Reason to Stay. General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi menyampaikan, melalui campaign akhir tahun bertajuk More Reason to Stay, Lido Lake Resort adalah pilihan tepat untuk merayakan momen akhir tahun bersama orang terdekat.

“Dalam menyambut momen istimewa akhir tahun, kami akan menyediakan banyak penawaran menarik bertajuk More Reason to Stay. Lebih dari sekadar staycation di hotel bintang 5, tapi kami akan menyajikan sejumlah aktivitas seru dipenghujung akhir tahun dengan penuh keceriaan”, ucap Dadi Mulyadi saat ditemui beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, banyak aktivitas yang dapat dinikmati di Lido Lake Resort by MNC Hotel, baik itu untuk Anda yang seorang adrenalin junkie, wellness enthusiast, family holiday hingga business person.

Nah, apa saja sih keseruan aktivitas yang dapat dinikmati saat merayakan momen liburan akhir tahun di Lido Lake Resort by MNC Hotel? Yuk simak lebih lengkapnya.

Trekking dengan Suasana Sejuk Hutan Pinus

Trekking banyak digemari oleh kalangan pecinta alam. Selain bisa menghirup udara sejuk, Anda juga bisa menikmati keindahan hutan pinus yang rimbun saat melintasi jalur trekking yang ada di sekitar hotel. Di sini juga bisa sekaligus untuk mengenal beragam varietas flora endemik Jawa.

Bersepeda dengan Trek Seru & Menantang Nah, untuk Anda yang gemar bersepeda, ini saatnya mencoba jalur perbukitan yang menguji adrenalin. Atau ingin sekedar bersepeda santai, Anda juga bisa merasakan keseruannya di jalan asphalt super mulus yang bisa dinikmati di area sekitar hotel. Aktivitas Outbound di Lido Adventure Park Keseruan lainnya yang tak kalah seru memacu adrenalin, yakni meluncur cepat di wahana Flying Fox sepanjang 300 meter yang melintasi Danau Lido atau bisa merasakan tantangan di wahana outbound lainnya yang dijamin seru. Kawasan outbound ini terintegrasi dengan hotel. Bermain dengan Baby Deer & Kelinci yang Lucu Nah, khusus untuk Anda yang pergi bersama si kecil, bisa mengajaknya berkenalan dengan baby deer lucu di area Lido Adventure Park yang baru saja lahir pada 4 November 2021 kemarin. Selain itu, juga terdapat banyak kelinci-kelinci lucu yang bisa menjadi aktivitas seru lainnya untuk si kecil. Staycation di Hotel Bintang 5 dengan View Danau & Pegunungan Lido Lake Resort by MNC Hotel menjadi satu-satunya hotel bintang 5 dengan pemandangan terbaik langsung ke tepi Danau Lido, serta panorama indah Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango. Dijamin foto liburan akhir tahun Anda di sini akan banyak di-like saat posting di akun media sosial. More Reason to Stay dari Lido Lake Resort Sepanjang liburan akhir tahun, Lido Lake Resort by MNC Hotel merilis campaign bertajuk More Reason to Stay, yang menyajikan sejumlah promo menarik, mulai dari promo Festive Season, Joyful Christmas Gataway, dan New Year's Eve. Periode campaign More Reason to Stay akan berlaku mulai dari tanggal 23 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Yuk booking sekarang, karena banyak sekali aktivitas yang bisa Anda dinikmati bersama orang terdekat saat momen liburan akhir tahun di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Biar tidak ketinggalan infonya, yuk pantengin terus akun Instagram @lidolakeresort dan @mncland. Untuk info lebih lengkap, hubungi 0251 822 0922 atau 0822 1135 3797, atau Anda juga bisa kunjungi www.lidolakeresort.com dan www.mncland.com. Untuk keamanan dan kenyamanan selama momen liburan akhir tahun, selalu patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Selamat berlibur!