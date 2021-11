UNESCO mengumumkan daftar pertama dari 12 Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1978. Sekarang, total 1.154 situs dengan 897 budaya, 218 alam, dan 39 campuran telah mendapatkan tempat di daftar bergengsi. Situs- situs tersebut menjadi destinasi wisata bagi para turis internasional.

Untuk mengetahui mana yang paling populer saat ini, perusahaan sumber daya kreatif Design Bundles mencari tahu berapa kali situs telah ditandai di Instagram selama 2021.

Melansir Travel and Leisure, situs yang berada di puncak daftar adalah pusat bersejarah Roma, dengan sekitar 61,2 juta pos. Kemudian diikuti oleh Rio de Janeiro dengan sekitar 45 juta dan Venesia dengan lagunanya dengan hampir 25,8 juta.

Membulatkan 10 besar adalah Kiev dengan sekitar 21,9 juta, pusat bersejarah Florence dengan 21,5 juta, pusat bersejarah Praha dengan 17,7 juta, Budapest dengan 14,7 juta, Brasilia dengan 13,3 juta, pusat bersejarah Saint Petersburg dengan 12 juta, dan Quito dengan 9,9 juta. Semua situs ini termasuk dalam kategori budaya.

Kanal Venesia

Situs alam tertinggi juga merupakan lokasi teratas di Amerika. Taman Nasional Yosemite, berada di urutan ke-15 dengan sekitar 4,6 juta pos. Dua landmark AS lainnya juga berada di 30 teratas, yaitu Grand Canyon di urutan ke-16 dengan sekitar 4 juta pos dan Yellowstone di tempat ke-25 dengan sekitar 2,8 juta pos.

Untuk menentukan statistik, perusahaan mengambil 145 situs teratas dan menganalisis berapa kali mereka ditandai di Instagram tahun ini.

1. Historic Center of Rome: 61,244,436

2. Rio de Janeiro: 45,039,569

3. Venice and its Lagoon: 25,755,922

4. Kiev: 21,914,502

5. Historic Center of Florence: 21,516,815

6. Historic Center of Prague: 17,731,077

7. Budapest: 14,665,910

8. Brasilia: 13,277,931

9. Historic Center of Saint Petersburg: 11,987,336

10. City of Quito: 9,854,551

11. Old and New Towns of Edinburgh: 9,779,579

12. Historic Site of Lyon: 9,400,931

13. City of Verona: 5,661,681

14. Rabat: 4,629,743 15. Yosemite National Park: 4,611,905 16. Grand Canyon National Park: 4,021,300 17. Old Havana and its Fortification System: 4,017,138 18. Cultural Landscape of Bali: 3,985,530 19. Cathedral of Notre-Dame: 3,787,550 20. Works of Antoni Gaudí: 3,451,098 21. City of Luxembourg: 3,450,869 22. Historic Center of Salzburg: 3,195,863 23. Göreme National Park: 3,009,297 24. Canadian Rocky Mountain Parks: 2,996,880 25. Yellowstone National Park: 2,832,668 26. Antigua Guatemala: 2,765,980 27. Old City of Dubrovnik: 2,637,398 28. Dorset and East Devon Coast: 2,629,228 29. The Dolomites: 2,532,349 30. Swiss Alps Jungfrau-Aletsch 2,261,394 Menurut statistik UNESCO, negara dengan situs yang paling banyak ditunjuk adalah Italia, dengan 58, diikuti oleh China dengan 56, Jerman dengan 51, dan Prancis dan Spanyol, keduanya dengan 49. AS memiliki total 24 situs.