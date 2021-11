DEMI meningkatkan layanan hiburan pada penerbangan libur musim dingin, maskapai Alaska Airlines mengumumkan penambahan portal hiburan di pesawat yang lebih cepat. Portal berfungsi untuk sebagian besar ponsel, tablet, atau laptop. Fitur ini memudahkan para penumpang untuk mengusir kebosanan selama perjalanan.

Melansir Travel Pulse, fitur baru ini mengurangi jumlah klik yang diperlukan untuk mengirim pesan kepada teman, memutar salah satu dari lebih dari 1.100 film dan acara TV, hingga fasilitas WiFi.

Maskapai ini telah mengubah penawaran hiburan dalam pesawat dan WiFi selama tiga tahun terakhir, termasuk pengenalan program Most Movies in the Sky milik maskapai, yang menawarkan film dua kali lebih banyak dari pesaing terdekatnya.

"Kami selalu ingin menerapkan cara-cara baru untuk membuat teknologi kami bekerja lebih cerdas dan lebih mudah bagi para tamu kami," kata Direktur Pelaksana Alaska, Todd Traynor-Corey.

Baca juga: Telantar Akibat Covid, 19.000 Ekspatriat Menjerit Tak Mampu Beli Tiket Pesawat

"Peningkatan signifikan ke portal hiburan dalam penerbangan kami adalah bagian dari upaya itu, memungkinkan semua orang yang menggunakannya untuk memiliki penerbangan yang lebih menyenangkan," tuturnya.

"Konektivitas yang andal dan beragam konten penting bagi para tamu kami. Pada penerbangan pantai-ke-pantai kami, sekitar 70 persen dari selebaran kami masuk ke WiFi kami atau menikmati film dan TV gratis kami," tambah Traynor-Corey.

Alaska bekerja sama dengan festival film di seluruh Pantai Barat dan di seluruh AS untuk menampilkan pembuat film independen dari berbagai latar belakang.

Di pesawat utama maskapai, Alaska membuat lebih nyaman bagi para pelancong untuk mengisi daya perangkat mereka dengan mudah melalui stopkontak di setiap kursi. "Kami bangga menawarkan film terbanyak di langit secara gratis," kata manajer produk Alaska, David Scotland. "Kami juga sangat bangga dalam mengembangkan beragam konten yang beragam dari mitra seperti Superfest Disability Film Festival dan Code.org. Bulan ini, kami menampilkan film liburan termasuk film dari Countdown legendaris Hallmark hingga jajaran Natal," pungkasnya.