JAKARTA - National Geographic membocorkan berbagai tempat wisata terbaik untuk tahun 2022 melalui daftar best of the world 2021.

Melansir Fox News, daftar itu terbagi menjadi lima kategori yakni kebudayaan, keberlanjutan, alam, petulangan dan keluarga.

Daftar Best of the World 2022 National Geographic ini menawarkan 25 pilihan untuk kamu pertimbangkan, dipilih oleh tim editorial internasionalnya.

Berikut daftar 25 destinasi wisata terbaik menurut National Geographic:

Kebudayaan

1. Jingmai Mountain, Yunna, China

2. Tin Pan Alley, London

3. Hokkaido, Jepang

4. Procida, Italia

5. Atlanta, Georgia

Keberlanjutan

6. Ruhr Valley, Jerman

7. Parque Nacional Yasuni, Ekuador

8. Łódź, Polandia

9. National Columbia Gorge Scenic Area, Oregon/Washington

10. Chimanimani National Park, Mozambik

Alam 11. Caprivi Strip, Namibia 12. Northern Minnesota 13. Lake Baikal, Rusia 14. Belize Maya Forest Reserve 15. Victoria, Australia Petualangan 16. Seine River Bike Trail, Prancis 17. Kosta Rica 18. Nepisiguit Mi'gmaq Trail, New Brunswick, Kanada 19. Palau 20. Arapahoe Basin, Colorado Keluarga 21. Danube River Cruise 22. Lycia, Turki 23. Granada, Spanyol 24. Bonaire 25. Eastern Shore, Maryland