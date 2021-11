JAKARTA - Film No Time To Die menjadi aksi terakhir James Bond yang sebenarnya telah dinyatakan pensiun.

Film ini digarap sutradara ternama, Cary Joji Fukunaga dan dibintangi Daniel Craig, Rami Malek, Lea Seydoux hingga Ana de Armas,

Dalam film ini, terdapat beberapa pemandangan alam yang indah hingga memukau penonton.

Dilansir dari Mens Journal, berikut empat lokasi syuting film James Bond No Time To Die yang bisa kamu kunjungi:

1. Port Antonio Jamaika

Lokasi ini menjadi adegan ketika Bond menghabiskan waktunya di rumah pensiun yang berada di tepi pantai.

Jamaika sering menjadi lokasi syuting favorit untuk film James Bond, seperti 'Dr No' dan 'Live And Let Die'.

2. Matera Italia

Lokasi ini menjadi adegan ketika Bond beraksi di jembatan Romawi dan adegan berenang di pantai. Matera terletak di kawasan Basilicata, Italia yang biasa disebut Kota Gua.

Sejak menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1993 dan Ibukota Kebudayaan Eropa pada tahun 2019, jumlah pengunjung terus bertambah dan banyak gua telah diubah menjadi hotel dan restoran bergaya.

3. London Whitehall menjadi area kantor Bond di London. Kawasan ini dihuni banyak bangunan dari periode Tudor yang klasik. Di sini terdapat adegan saat Bond bertemu M di area Jembatan Hammersmith, satu dari banyak jembatan di London yang melintasi Sungai Thames. Jembatan Hammersmith dibuka sejak tahun 1827 dan tersambung ke kawasan Fulham. Panjangnya 210 meter, dan lebarnya 13 meter. Bisa dilintasi kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Selebihnya, syuting film James Bond di London dilakukan di studio film Pinewood Studios. 4. Kepulauan Faroe Kepulauan Faroe dikenal sebagai pemukiman burung puffin yang menggemaskan. Di lokasi ini terdapat adegan kejar-kejaran Bond dengan penjahat.