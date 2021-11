JAKARTA - Pangandaran terkenal dengan pemandangan pantainya yang indah. Namun, ada beragam kuliner enak yang juga wajib kamu kunjungi. Mulai dari makanan khas Indonesia hingga western food.

Harga makanan yang ditawarkan pun cukup variatif dan terjangkau.

Nah, berikut ini telah MNC Portal Indonesia rangkum 15 kuliner ciamik di Pangandaran yang wajib kamu coba:

1. Rumah Makan Seafood Berkah

Sesuai dengan namanya, rumah makan ini menjual aneka jenis seafood. Mulai dari kepiting, udang, cumi, ikan, kerang dan masih banyak lainnya. Lokasi rumah makan ini ada di Jalan Talanca, Pasar Ikan Nomor 315, Pantai Timur, Pangandaran.

Kamu diberikan kebebasan untuk memilih sendiri ikan yang hendak dimasak, sehingga tak perlu diragukan lagi kesegarannya. Harga per porsinya cukup bervariasi, mulai dari Rp25 ribu. Namun harga tersebut bisa berbeda tergantung jenis seafood yang dipilih dan beratnya. Untuk jam bukanya yakni pukul 07.30-22.00 WIB.

2. Rumah Makan Bu Surman

Berlokasi di sekitar Pananjung, Pangandaran dan buka setiap pukul 06.00-22.30 WIB.

Rumah Makan Bu Surman ini juga menyajikan aneka ikan dan hewan laut lainnya secara segar. Salah satu menu andalan rumah makan ini adalah sambal kerapu pedas dengan saus padang.

Selain itu ada pula menu lainnya yang tidak kalah enak, seperti kakap bakar dan udang bakar. Satu porsi kakap bakar sekitar satu kilogram dibanderol dengan harga Rp150 ribu. Sementara udang bakarnya mencapai harga sekitar Rp120 ribu.

3. Sate Galunggung

Warung ini menyediakan aneka hidangan sate, mulai dari sate ayam hingga sate kambing dengan dua macam pilihan bumbu legit yakni kacang dan kecap rawit. Tersedia juga menu lain yang tak kalah enaknya, seperti sup kambing, sup buntut, gulai kambing, dan sup kaki sapi. Untuk harganya sendiri mulai dari Rp 20 ribu. Lokasinya ada di Jalan Kidang Panajung, Pangandaran dan buka pukul 10.00-23.00 WIB.

4. Soto Jarkomi

Berbeda dengan soto lain, kuah Soto Jarkomi ini berwarna bening dan berisikan irisan daging lembut, bihun, kerupuk merah, serta taburan irisan daun bawang. Tersedia pula kecap, sambal, jeruk nipis, dan potongan daun bawang sebagai pelengkapnya.

Racikan soto ini sudah sangat akrab di lidah warga Pangandaran sejak 1960-an. Kelezatan soto ayam dengan resep Jawa ini sudah banyak diakui masyarakat. Satu porsi soto khas Pangandaran ini diberi harga Rp15.000.

Tempatnya berada di Jalan Pananjung No 412 Pananjung, Pasar, Kecamatan/Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Buka setiap pagi hari dari pukul 05.00 - 10.00 WIB, dan sore hari pada pukul 04.15 - 22.00 WIB.

5. Relax Restaurant Pangandaran

Relax Restaurant memiliki menu dessert seperti es krim dengan berbagai toping sebagai andalannya. Tak hanya itu, restoran ini juga menyediakan menu makanan Eropa dan Asia yang lezat dengan harga yang terjangkau.

Sesuai dengan namanya, kamu akan dimanjakan dengan nuansa pantai indah yang bisa memberikan sensasi relaksasi di sini.

6. Pasar Ikan Pangandaran Berbeda dengan namanya, kawasan ini justru berisi warung-warung yang menjual beragam olahan seafood. Kamu bisa membeli seafood favorit secara kiloan dengan harga yang cukup terjangkau. Menu yang terkenal di pasar ini adalah kepiting goreng, yakni kepiting berukuran kecil yang diolah beserta cangkangnya dengan rasa yang gurih dan renyah. Kamu juga dapat memesan aneka saus, mulai dari asam manis hingga saus tiram sebagai pelengkapnya. Pasar Ikan Pangandaran ini berada di sekitar Jalan Pantai Timur, Pangandaran. 7. Rumah Makan Karya Bahari Rumah Makan Karya Bahari juga menyediakan beragam kuliner seafood yang ciamik di Pangandaran. Rumah makan ini sudah cukup populer di kalangan wisatawan. Menu yang dijual adalah olahan seafood dengan saus dan bumbu khas. Kamu bisa memesan dengan hitungan gram dengan minimal pembelian 300 gram. Harga satu porsinya cukup bervariasi, tergantung jenis seafood yang dipilih dan berapa beratnya. Rumah Makan Karya Bahari ini berada di Komplek Pasar Ikan Pantai Timur Pangandaran dan buka setiap pukul 08.00-22.00 WIB. 8. Pindang Gunung Bumbu khas cita rasa Sunda yang menjadi pelengkap dari indang gunung ini adalah buah honje atau kecombrang dan juga daun kedondong yang digunakan sebagai penyedap. Menu kuliner satu ini menggunakan ikan kakap dengan daging yang cukup tebal dan juga tidak amis. Tak perlu mahal-mahal, kamu bisa mendapatkan satu mangkup sup pindang gunung dengan hanya Rp15 ribu. 9. Brillo Pizza Restoran pizza ini dirintis oleh pria asal Italia yang telah lama bermukim di Pantai Pangandaran yang bernama Franco Genti. Terdapat berbagai varian pizza, yaitu pizza focaccacia, bolognese dan juga napoletana. Meski dominan dengan cita rasa Italia, tempat ini tidak mengabaikan rasa lokal, salah satunya adalah menu pizza tempe khas Pangandaran. 10. Mady's Gelato Caffe & Grill Mady's Gelato Caffe & Grill berada di Jalan Pantai Barat Nomor 17, Pangandaran. Tempat ini menawarkan pemandangan pantai yang indah yang langsung mengahadap ke pantai Pangandaran. Kamu bisa menikmati indahnya matahari terbenam sambil menyantap es gelato yang lezat disini. Menu-menu yang disajikan pun cukup beragam, mulai daei es gelato hingga westren food yang lezat. Tempat ini buka dari pukul 09.30 WIB hingga 22.00 WIB. 11. Java Kitchen Java Kitchen merupakan salah satu kafe yang terletak di dekat dengan pantai. Menu makanan yang disajikan adalah olahan seafood lezat dengan cita rasa khas Asia. Kisaran harganya sendiri kurang lebih Rp50 ribu per porsi. Kafe ini berada di sekitar Jalan Pamugaran, Wonoharjo, Pangandaran. Kafe ini buka dari pukul 07.00-12.00 WIB. 12. Rumah Makan Mergosari Pangandaran Kuliner ciamik lainnya di Pangandaran adalah Rumah Makan Mergosari Pangandaran. Kamu bisa menikmati menu-menu khas Sunda, seperti pepes gurame hingga sayur asam di sini. Harga menunya pun bervariasi, antara Rp 12 ribu hingga Rp 35 ribu. Letaknya ada di Ruko Grand Pangandaran Nomor 22C, Pananjung, Kecamatan Pangandaran dan mulai buka pukul 09.00-23.00 WIB. 13. Chez Mama Cilacap Jika kamu ingin menyantap menu seafood yang lebih modern, Rumah Makan Chez Mama bisa menjadi pilihan yang tepat. Di sini kamu bisa memesan olahan seafood dengan cita rasa khas Indonesia ataupun wastern. Ada juga menu dessert lezat, seperti buah salad, es buah, sup leci, hingga crepe suzette. Tempatnya pun cukup luas, jadi kamu bisa mengajak banyak anggota keluarga ataupun teman di sini. Lokasinya berada di Jalan Kidang Pananjung Nomor 197, Pangandaran dan mulai buka pukul 07.30-23.30 WIB. 14. Green Garden Cafe Pangandaran Kafe Pangandaran yang satu ini menjual beragam menu yang ramah untuk vegetarian dan vegan. Meski demikian, ada juga menu makanan biasa, seperti opor ayam, nasi goreng, hingga makanan western seperti spaghetti, sandwiches, dan steak. Harga menunya beragam mulai dari Rp15 ribu hingga Rp95 ribu. Green Garden Cafe ini berada di Jalan Kidang Pananjung Nomor 116, Pangandaran dan buka pada pukul 07.00-24.00 WIB. 15. Grand Nanjung Resto Kuliner ciamik di Pangandaran yang terakhir adalah Grand Nanjung Resto. Letaknya ada di Jalan Pasanggrahan Pantai Barat Nomor 15, Pangandaran. Restoran ini menyajiakan beragam menu Asia dengan cita rasa yang lezat dan unik. Beberapa menu yang menjadi andalan adalah kangkung hotplate, nasi tutug oncom, dan aneka olahan seafood-nya. Harga makanannya pun cukup bervariasi, mulai dari Rp15 ribu hingga Rp45 ribu. Namun, untuk menu olahan seafood akan disesuaikan dengan jenis dan berat seafood. Grand Nanjung Resto ini mulai buka pukul 10.00-21.55 WIB.