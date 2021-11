JAKARTA - Spanyol telah mengakui sembilan jenis vaksin sebagai syarat perjalanan.

Melansir Schengen Visa Info pada Minggu (21/11/2021), wisatawan yang akan berkunjung ke Spanyol wajib melengkapi bukti vaksinasinya dalam bahasa Spanyol, Inggris, Perancis atau Jermal.

Bukti vaksinasi ini harus diserahkan ke instansi yang berwenang melalui format digital atau cetak.

Sertifikat vaksinasi ini harus menyertakan, nama, nomor identifikasi pribadi, nama vaksin yang diberikan, negara tempat vaksin diberikan dan tanggal vaksinasi.

Baca Juga:

15 Destinasi Wisata Batam Menarik Dikunjungi, Instagramable Banget!

Intip Fasilitas Mewah Ruang VIP Bandara Heathrow, Bertarif Rp57 Juta per 3 Jam

Sertifikat vaksin itu diharuskan valid dan berlaku 14 hari setelah vaksinasi dosis terakhir, serta akan berlaku sampai satu tahun setelah tanggal vaksinasi.

Berikut daftar sembilan vaksin yang diakui Spanyol:

1. Comirnaty – Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH.

2. Vaxzevria – AstraZeneca

3. AstraZeneca/SK Bio, SK Bioscience Co. Ltd.

4. Vaccine AstraZeneca (Covishield™), Serum Institute of India Pvt. Ltd.

5. Janssen-Cilag International NV.

6. Spikevax; mRNA-1273), Moderna Biotech.

7. Vero Cell – Sinopharm/Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd.

8. Sinovac-CoronaVac (Vero Cell), Sinovac Life Sciences Co., Ltd.

9. Covaxin