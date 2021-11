Standarisasi kualitas layanan sebuah hotel ditentukan oleh standar bintang yang diperoleh dari lembaga independen yang menerbitkan sertifikasi kualifikasi yang dimaksud.

Baru-baru ini, Lido Lake Resort by MNC Hotel resmi menerima sertifikat bintang 5 dari Enhaii Mandiri 186. Dengan demikian, Lido Lake Resort by MNC Hotel sudah menyematkan tanda 5 bintang yang pada umumnya akan ditemukan di berbagai brand hotel, sebagai bagian identitas yang membanggakan siapapun operator maupun pemilik hotel terkait, termasuk PT MNC Land Tbk sebagai pemilik Lido Lake Resort by MNC Hotel.

"Ini adalah capaian yang membanggakan untuk keluarga besar MNC Group. Lido Lake Resort di KEK MNC Lido City selama ini berupaya keras menjaga standar mutu dan kualitas layanan untuk kepuasan para pengunjungnya. Ini juga menjadi pertanda kesiapan Lido Lake Resort by MNC Hotel untuk menjamu para tamu yang akan mulai berdatangan ke berbagai venue di KEK MNC Lido City setelah satu per satu venue di sana selesai dibangun, termasuk Lido Music & Art Center yang rencananya selesai awal tahun depan," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

More Reason to Stay dari Lido Lake Resort

Lido Lake Resort by MNC Hotel adalah resor dengan pemandangan spektakuler karena terletak di antara lembah Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Di Lido Lake Resort by MNC Hotel, pengunjung tidak hanya disuguhi layanan terbaik resor bintang 5, kenyamanan dan keindahan alam di sekeliling resor, tapi juga berbagai kegiatan outdoor yang menyenangkan, sekaligus memicu adrenalin.

Trekking dengan Suasana Sejuk Hutan Pinus

Trekking banyak digemari oleh kalangan pecinta alam. Selain bisa menghirup udara sejuk, Anda juga bisa menikmati keindahan hutan pinus yang rimbun saat melintasi jalur trekking yang ada di sekitar hotel. Di sini juga bisa sekaligus untuk mengenal beragam varietas flora endemik Jawa.

Bersepeda dengan Trek Seru & Menantang

Nah, untuk Anda yang gemar bersepeda, ini saatnya mencoba jalur perbukitan yang menguji adrenalin. Atau ingin sekedar bersepeda santai, Anda juga bisa merasakan keseruannya di jalan asphalt super mulus yang bisa dinikmati di area sekitar hotel.

Aktivitas Outbound di Lido Adventure Park Keseruan lainnya yang tak kalah seru memacu adrenalin, yakni meluncur cepat di wahana Flying Fox sepanjang 300 meter yang melintasi Danau Lido atau bisa merasakan tantangan di wahana outbound lainnya yang dijamin seru. Kawasan outbound ini terintegrasi dengan hotel. Bermain dengan Baby Deer & Kelinci yang Lucu Nah, khusus untuk Anda yang pergi bersama si kecil, bisa mengajaknya berkenalan dengan baby deer lucu di area Lido Adventure Park yang baru saja lahir pada 4 November 2021 kemarin. Selain itu, juga terdapat banyak kelinci-kelinci lucu yang bisa menjadi aktivitas seru lainnya untuk si kecil. Staycation di Hotel Bintang 5 dengan View Danau & Pegunungan Lido Lake Resort by MNC Hotel menjadi satu-satunya hotel bintang 5 dengan pemandangan terbaik langsung ke tepi Danau Lido, serta panorama indah Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango. Dijamin foto liburan akhir tahun Anda di sini akan banyak di-like saat posting di akun media sosial. Nah, pas banget bagi Anda yang sedang mencari destinasi liburan akhir tahun bersama orang terdekat, tentu Lido Lake Resort by MNC Hotel ini bisa jadi pilihan tepat. Yuk pantengin terus akun Instagram @lidolakeresort dan @mncland biar Anda tidak ketinggalan berbagai penawaran menarik dari salah satu hotel bintang 5 terbaik di Bogor ini. Untuk info lebih lengkap, hubungi 0251 822 0922 atau 0822 1135 3797, atau Anda juga bisa kunjungi www.lidolakeresort.com dan www.mncland.com.