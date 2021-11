PENYANYI Afgan Syahreza ikut dalam AXN Ultimate Challenge Indonesia. Di program tersebut, Afgan ditantang untuk bisa menjelajahi 3 pulau wisata kebanggaan Nusantara serta diminta keluar dari zona nyamannya.

Ada kesan mendalam bagi Afgan dari perjalanan ke Labuan Bajo, Mandalika, dan Bali, khususnya Labuan Bajo.

"Pulau itu merupakan pulau yang ingin sekali saya datangi dan karena AXN Ultimate Challenge Indonesia, saya bisa ke Labuan Bajo. Akhirnya mimpi saya terwujud," cerita Afgan dalam sesi webinar, belum lama ini.

Di angan-angan Afgan, penyanyi bersuara berat itu ingin sekali naik kapal pinisi dan kesampaian. Itu juga yang membuat akhirnya Labuan Bajo amat berkesan untuk dirinya.

"Aku mau relax di kapal pinisi karena saya sebelumnya belum pernah ngerasain liburan di kapal dan relaxing on a boat. Jadi, itu sih yang paling berkesan buat saya, karena Labuan Bajo it's been in one of my lists to go dan sekarang bisa terwujud," ungkapnya bahagia.

Afgan melanjutkan, dari perjalanannya keliling 3 pulau tersebut, ia menangkap satu pesan yang amat dalam baginya. Sangat personal bahwa keindahan Indonesia itu luar biasa dan itu yang membuatnya terkagum-kagum.

"Indonesia itu kaya akan budaya. Di setiap tempatnya itu selalu ada budayanya masing-masing dan menurut saya itu bisa jadi pelajaran tentang culture. Hal yang tak kalah indah tentu saja pemandangannya. Saya belum pernah sampai mesmerize gitu melihat pemandangan Indonesia," paparnya.

Dari apa yang dia alami di AXN Ultimate Challenge Indonesia, Afgan cukup yakin bahwa jika turis asing melihat program tersebut di AXN Asia dimulai 25 November 2021, akan banyak dari mereka yang berebut ingin terbang ke Indonesia.

"Aku merasa, ketika mereka melihat kita trip, mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan itu membuat mereka mau trip ke Indonesia. Trip ke Indonesia itu sepertinya akan menjadi healing buat mereka," ujarnya.

Afgan juga mengatakan bahwa kini waktunya anak bangsa bangga dan mau keliling Indonesia, bukan malah terlalu obsesi keluar negeri. Ia berharap sekali anak muda zaman sekarang mau mengenal Indonesia lebih banyak lewat trip-nya. "Pesan aku, kita sebagai orang Indonesia harus lebih tahu tentang negara kita sendiri, tentang budayanya. Kita harus mendukung negara kita sendiri, apalagi dengan adanya media sosial dan lain-lain," katanya. "Aku bukan ngelarang ke luar negeri, tapi kini saatnya kita bantu mempromosikan Indonesia dengan mengunjungi tempat wisata tersebut dan membagikan pengalamannya ke media sosial. It's very powerful thing, lho. Jadi, jika kita mau melakukannya bersama-sama pasti Indonesia bisa lebih dikenal lagi di mata orang luar," tambahnya. Perjalanan Afgan mengelilingi 3 pulau di AXN Ultimate Challenge Indonesia rupanya tak sendiri. Ia ditemani Reza Chandika. Lalu, ada juga Isyana Sarasvati yang ditemani Rara Sekar. Ini menjadi salah satu cara mempromosikan keindahan Indonesia. So, punya pengalaman menarik apa dengan Labuan Bajo, Mandalika, dan Bali versi Anda?