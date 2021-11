JAKARTA - Manado kerapkali dijuluki sebagai surga kuliner. Bukan tanpa sebab, gelar ini diberikan karena Manado memiliki begitu banyak makanan khas yang eksotik dan rasa yang menggoda selera.

Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Kota Manado, jangan lewatkan beberapa makanan khas Manado yang populer berikut ini, sebagaimana dirangkum MNC Portal pada Selasa (23/11/2021).

1. Kue Bangket

Kue Bangket pertama kali berasal dari Desa Rainis, sebelum beredar luas hingga di beberapa provinsi di Sulawesi Utara. Bahan pembuatan dari Kue Bangket pun menggunakan bahan dasar sagu, yang mana adalah makanan utama penduduk kepulauan Talaud.

2. Halua Kenari

Kacang Kenari ini akan dibungkus dengan gula merah yang telah dihancurkan, kemudian dilapisi di dalam kacang. Halua Kenari sangat cocok untuk menjadi camilan di waktu luang anda, ditemani dengan kopi maupun teh.

3. Tinoransak

Tinoransak adalah masakan rumahan yang memiliki cita rasa pedas dan kental, biasanya makanan ini sering dibuat oleh ibu-ibu Tanah Minahasa.

Masakan ini terbuat dari daging babi, sehingga para penduduk muslim yang berada di Kota Manado harus mengolahnya sendiri menggunakan daging sapi atau daging ayam.

4. Kue Gulung

Anda mungkin sudah kenal dengan kue gulung, sebuah olahan kue yang berbentuk mirip dengan kue Semprong asal Karawang. Kue gulung asal Kepulauan Sangihe ini memiliki cita rasa gurih dan renyah, yang memberikan rasa ingin terus menyantapnya.

Jajanan ringan ini terbuat dari sagu, dan dibentuk gulungan sebelum dilakukan pemanggangan dalam oven. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Kepulauan Sangihe, jangan lupa untuk mencicipi kue gulung ini.

5. Mi Cakalang

Mi Cakalang adalah sebuah olahan mi, yang disajikan bersama dengan ikan cakalang. Hidangan ini diberikan bumbu yang diracik dengan cita rasa khas Manado, sehingga menciptakan rasa yang istimewa.

6. Ikan Tude Bakar dan Goreng

Ikan Tude merupakan olahan ikan asal Manado, yang memiliki cita rasa menggugah selera dan membuat setiap orang ketagihan.

Ikan Tude yang digunakan sendiri, bisa berbentuk ikan goreng maupun ikan bakar sesuai dengan selera. Ikan Tude akan disajikan bersama dengan nasi hangat, dan sambal dabu-dabu yang menyengat lidah.

7. Rica Roa

Rica Roa, yaitu sambal khas Manado yang dibuat dari ikan. Ikan yang digunakan untuk hidangan ini pun berupa ikan Roa, seekor ikan berbentuk pipih yang memiliki warna perak keabu-abuan. Dalam pembuatannya, ikan Roa harus diasap terlebih dahulu sebelum diubah menjadi sambal.

8. Pampis

Pampis merupakan masakan tradisional yang berasal dari Tanah Minahasa. Pampis adalah sebuah hidangan berupa suwiran ikan Cakalang, dan dicampur dengan bumbu khas Manado.

9. Sup Brenebon

Jika Anda pernah mendengar es brenebon, maka ada pula Sup Brenebon. Hidangan ini merupakan kuliner dengan pengaruh Negara Belanda, yang dimodifikasi dengan bahan dan rempah Indonesia. Sup Brenebon terdiri atas dua macam, yaitu sup kacang merah, dan sup brenebon daging babi. Untuk sup kacang merah lebih memiliki rasa manis, sedangkan untuk sup babinya memiliki cita rasa yang lebih gurih.

10. Ayam Woku Belanga

Ayam Woku Belanga, dimana olahan hidangan ini menggunakan bumbu masakan ala Manado yang memiliki cita rasa tinggi. Bumbu dari Ayam Woku Belanga sendiri, terdiri dari beberapa bahan dan rempah-rempah.

Rempahnya sendiri seperti bawang putih dan merah, daun jeruk, jahe, serai, kunyit, hingga daun pandan. Ayam Woku Belanga memiliki dua versi, yaitu berkuah kental maupun berkuah cair seperti sup.

11. Ayam Isi Buluh

Sajian ini diolah dengan teknik khusus di dalam buluh, yaitu sebuah bambu yang sering digunakan warga Manado untuk mengolah makanan. Dengan pengolahan yang unik tersebut, cita rasa dari Ayam Isi Buluh semakin meruak. Ayam Isi Buluh berisi potongan ayam yang ditambah dengan cabai, serai, jahe, dan kunyit.

12. Panada

Ada sebuah jajanan khas Manado, yang wajib untuk dicoba. Bentuk dari Panada cukup mirip dengan pastel, namun tekstur dari panada cukup berbeda.

Kulit Panada lebih mirip dengan roti, sehingga ketika digigit pun tidak akan hancur seperti kulit pada pastel. Isian Panada adalah ikan cakalang, yang dicampur dengan bumbu. Bagi warga luar Manado, maka bisa mengganti ikan cakalang ini dengan ikan jenis lainnya.

13. Tinutuan

Tinutuan adalah makanan berupa bubur, yang dibuat dengan bahan dan cara pengolahan khas masyarakat Manado. Hidangan ini berisikan sayuran, tanpa adanya unsur daging di dalamnya.

Warga Manado sendiri sering menyantap Tinutuan sebagai menu sarapan pagi, karena mengandung nutrisi yang tinggi dan ringan namun cukup untuk memulai aktivitas pada pagi hari.

14. Sayur Ganemo

Sayur Ganemo terdiri dari campuran daun melinjo, bunga pepaya, serta labu kuning. Hidangan ini termasuk kuliner klasik, yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Saat ini, Sayur Ganemo dapat ditemukan di beberapa warung makan di Manado. Dengan cita rasa yang melegenda, membuat Sayur Ganemo sangat wajib dicicipi ketika mengunjungi Kota Manado.

15. Ikan Kuah Asam

Ikan Kuah Asam adalah hidangan ikan yang diberikan bumbu bercita rasa segar dan asam. Namun, rasa asam dari hidangan ini sangat pas bersanding dengan rasa pedasnya.

Meskipun memiliki kuah yang bening, namun Ikan Kuah Asam tidak menghilangkan cita rasa khas Manado yaitu rasa pedas. Rasa pedasnya sendiri memiliki tingkatan, yang dapat diatur sesuai dengan kemampuan dan selera pembeli.